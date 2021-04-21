Ramazan sofralarındaki iftariyelikler kilo aldırıyor

Diyetisyen Gizem Gençyürek, iftar sofralarında masum görünen küçük iftariyeliklerin dikkatli tüketilmesi uyarısında bulundu.

Hurma, peynir, zeytin, sucuk, pastırma gibi iftariyeliklerin kalori ve yağ içeriğinin yüksek olduğunu söyleyen Diyetisyen Gizem Gençyürek, “Küçük tabaklarda masum gibi görünen bu iftariyelikler yediklerimiz ile birleştiğinde fazladan kalori ve yağa dönüşebilir” açıklamalarını yaptı.

Dengeli beslenmenin önemine değinen Diyetisyen Gençyürek, iftar ve sahur sofralarında kaliteli protein ve yağ kaynağı, bol sebze, tam tahıllı besinler ve süt ürünlerini içerecek şekilde dengeli ayarlanması gerektiğini ifade etti.

Hem mide sağlığını hem de kiloyu korumak için yemekleri pişirirken aşırı yağ, salça, tuz ve baharatın kullanılmamasını tavsiye eden Gençyürek, kızartma ve kavurma yerine, haşlama, buğulama, ızgara veya fırında pişirme yöntemlerinin daha sağlıklı olduğunu dile getirdi.

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Diyet yapanların oruç tuttukları dönemde dikkat etmesi gerekenleri anlatan Gençyürek, şunları kaydetti;

“İftar ve sahur öğünlerinde normal zamanlarda tükettikleri besinlerden fazlasını tüketmemeliler. Kahvaltı ve ara öğünlerini birleştirip sahur öğünü gibi tüketebilirler, akşam yemekleri ise yine iftar yemeği olarak tüketilebilir. Akşam ara öğünü tüketme alışkanlıkları var ise iftardan sonra, yatmadan 2 saat öncesine denk gelecek şekilde süt, yoğurt ya da kefir gibi besinlerle ara öğünlerini yapabilirler. Ev içerisinde de olsa günde 30 dakika egzersiz yapılmalı ve su tüketimleri kilo başına çarpı 35 ml hesabıyla (60 kilo olan birisi için: 60X35= 2100 ml) iftarla sahur arasında mutlaka tüketilmeli.”

İFTAR VE SAHUR ARASI ATIŞTIRMAKLARA DİKKAT!

İftardan sahura kadar olan süre boyunca tüketilen atıştırmalıklar hakkında uyarıda bulunan Gençyürek, “Porsiyonlarına dikkat edilerek kuru kayısı, kuru incir, hurma gibi kuru meyveler ile birlikte çiğ fındık, badem, ceviz gibi kuruyemişler tercih edilebilir. 1 avuç kadar kabak çekirdeği yine tercih edilebilir atıştırmalıklar arasındadır. Özellikle mevsimindeki meyvelerden 1-2 porsiyon meyve ve tarçınlı-zerdeçallı süt/yoğurt/kefir gibi besinler tercih edilebilir” bilgisini verdi.

Her gün aralıksız tatlı tüketilmemesi gerektiğini vurgulayan Gençyürek, tatlı ihtiyacı için şerbetli ve aşırı şeker içeren ağır tatlılar yerine hafif sütlü tatlılar tercih edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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