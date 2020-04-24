Ramazan sofralarınıza lezzet katacak

Ramazan denince akla özenle hazırlanan iftar sofraları gelir. Yüzde 80 yağ oranı ile pazarda tereyağına denk tek ürün olan yeni Rama, iftar ve sahur için hazırlayacağınız yemeklerinize özlediğiniz lezzeti katacak. Lezzeti ve içeriği Türk ev kadınlarının beklentilerine göre oluşturulan yeni Rama, tereyağına eş değer yağ içeriği ve Pazar liderine tercih edilen benzersiz lezzetiyle tereyağına gerçek anlamda bir alternatif olacak. Öyle ki; tereyağı lezzetindeki yeni Rama tadım testlerinde pazar liderini geride bırakarak, hamur işi, yemek ve ekmek üstü kullanımlarında tüketicilerin ilk tercihi oldu.

Kahvaltılardan hamur işlerine, çorbalardan, pilavlara türlü türlü yemeklere kadar günün her öğününe lezzet katan Rama’nın Ramazan için tüketicilere bir de sürprizi var: Sahurda parmakları ısırtıcak menemenden, tane tane pilavlara, fırından çıkmış dumanı üzerinde köftelerden, pastane kurabiyeleri kadar güzel ve gevrek marmelatlı kurabiyelere kadar Rama ile hazırlayabileceğiniz birbirinden lezzetli Ramazan tariflerini aşağıda görebilirsiniz.