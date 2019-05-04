Ramazan tarifleri: Güllaç nasıl yapılır? Güllaç malzemeleri nelerdir?

Ramazan deyince ilk akla gelen tatlılardan olan biri olan güllaç internette sıklıkla aratılan ramazan tariflerinin başında geliyor. Peki, Güllaç nasıl yapılır? Güllaç malzemeleri nelerdir? İşte 600 yıllık Osmanlı tatlısı güllaç…

Osmanlı'nın geleneksel tatlılarından güllaç, hafifliği ve serinletici aromasıyla yaz aylarına denk gelen ramazanda iftar sofralarını süslüyor.

Mideyi yormayan hafif niteliği nedeniyle tercih edilen geleneksel sütlü Türk tatlısının yapımında mısır nişastası yufkası, gül suyu, süt ve şeker kullanılıyor. Gül suyunun serinletici aroması, gün boyu oruç tutan kişilerce çok tercih edilmesinde önemli rol oynuyor. Bu tatlı, çilek, kiraz gibi meyvelerle de süslenebiliyor.

GÜLLAÇ MALZEMELERİ

12 yaprak güllaç

İki buçuk litre süt

İki buçuk su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 çay bardağı gülsuyu

2 su bardağı dövülmüş ceviz

Süslemek için:

Toz antep fıstığı

Kiraz şekerlemesi ya da nar

(Tarif 12 kişiliktir)

GÜLLAÇ YAPILIŞI

Güllaç için önce; süt, toz şeker ve vanilyayı bir tencerede kaynatın. Daha sonra büyükçe bir tepsiye boşaltın. Gülsuyu ilave edip karıştırın. Güllaç yapraklarının yarısını tek tek süte batırın ve ayrı bir tepsiye üst üste yayın. Ortasına ceviz serpin. Kalan güllaçları da aynı şekilde süte batırıp, cevizin üzerine üst üste yerleştirin. Tepsideki sütlü karışımı güllacın üzerine dökün ve 15 dakika bekletin. Ardından istediğiniz şekilde kesin. Üzerini toz antep fıstığı ve kiraz şekerlemesi veya nar taneleri ile süsleyip servis yapın.