Ramazan tarifleri: Tok tutan Darende çorbası

Malatya mutfağının en önemli lezzetlerinden yoğurtlu soğuk Darende çorbası, sıcak ve uzun günlere denk gelen ramazanda, susuzluğu önemli miktarda azaltarak oruç tutanlara büyük bir kolaylık sağlıyor. İşte ramazan yemek tariflerinden tok tutan Darende çorbası ...

Yöre halkı tarafından sıcak yaz günlerinde çokça tüketilen Darende Çorbası, kısa sürede hazırlanması, içeriğinde kullanılan gıdaların uygun ve kolay temin edilebilmesi, hafif, lezzetli, serinletici ve sağlıklı olması dolayısıyla Malatyalı kadınların ramazan sofralarında en çok yer verdiği yöresel tatlar arasında bulunuyor.

MALZEMELER

· Aşurelik Buğday

· Nohut

· Ispanak

· Taze nane

· Sarımsak (arzuya göre)

· Buz

YAPILIŞI

Aşurelik buğday suyla pişirilir. İçine nohut ilave edilir. Dövmeler iyice açılıp pişince ocaktan alınıp içerisinde ıspanak bulunan düz bir tepsiye yayılarak karıştırılır. İçine buz veya soğuksu ilave edilebilir. Soğuyan malzemelere doğranmış yeşil veya kuru nane ilave edilip yoğurda katılır. Damak tadına göre sarımsak ilave edilebilir. İçine buz atılırsa hem yaz günleri için serinletici bir yemek olur hem de kıvamı daha güzel olur. Yoğurtlu soğuk Darende çorbası, her yemeğin yanında servis edilir.