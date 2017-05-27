Ramazan topu yerine ses bombası atıldı

Müftü Mahallesi Göztepe mevkisinde, Karadeniz'de denizcilerin ve fenercilerin ilk piri olarak bilinen Şeyh Seyyid Nasrullah Hazretleri ve halifelerinin mezarlarının bulunduğu Hacı Baba Türbesi'nde dua eden Ereğli Belediyesi zabıta ekipleri, daha sonra ses bombasını ateşledi.









İlçenin değişik köşelerinden görünen Atatürk rölyefi, yanında yaklaşık 40 metre uzunluğundaki direkte eni 9, yüksekliği 7 metre olan dev Türk bayrağı da dalgalanan Göztepe'de atılan ses bombasının ardından, 115 bin 987 nüfuslu ilçede vatandaşlar iftarını açtı.





















Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, yaptığı açıklamada, 1880'de kurulan belediyenin aynı tarihten itibaren iftar vakitlerinde ilçenin hakim noktası olan Göztepe'den ses bombası atıldığını aktardı.





DUA EDİP BOMBAYI ATEŞLİYORLAR





Top sesi yerine ses bombasının tercih edildiğini anlatan Uysal, "Belediyenin kurulduğu 1880'den bu tarihe kadar yani 137 yıldır devam eden bir geleneğimiz var. Zabıta ekipleri Karadeniz'de denizcilerin ve fenercilerin ilk piri olarak bilinen Şeyh Seyyid Nasrullah Hazretleri ve halifelerinin yatırlarının bulunduğu Hacı Baba Türbesi'nde dua ediyor daha sonra Türk bayrağı ve Atatürk rölyefinin bulunduğu alandan ses bombasını ateşliyor." dedi.









27 YILDIR SES BOMBASI KULLANIYORLAR





Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin de 27 yıldır her ramazan boyunca iftar vakitlerini duyurmak için ses bombası kullandıklarını belirtti.









Ses bombasının patlamasıyla oruç açtığını belirten Ayhan Güney de "Çocukluğumda iftar vakitlerinde ramazan topu atılırdı. Zaman içinde bu gelenek kayboldu ancak belediyemizin bu geleneği ses bombasıyla da olsa sürdürmesi çok güzel. Orucumu ses bombasıyla birlikte açıyorum." ifadelerini kullandı.







