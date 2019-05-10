Ramazan ayındayız ve maneviyatın en üst seviyeye çıktığı günlerin içerisindeyiz... İslam alemi ilk olarak Kadir Gecesi'ni büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. Ardından Ramazan Bayramı daha sonra ise Kurban Bayramı için heyecanlı bekleyiş başlayacak. Peki bu anlamlı günlerin tarihi nedir?

RAMAZAN NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü 4 Haziran Salı, 2. günü 5 Haziran Çarşamba ve 3. günü 6 Haziran Perşembe günü kutlanacak. Kadir Gecesi ise 31 Mayıs günü idrak edilecek.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl ağustos ayına denk geliyor. Arefe günü 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelirken Kurban Bayramı'nın 1. günü 11 Ağustos Pazar, 2. günü 12 Ağustos Pazartesi, 3. günü 13 Ağustos Salı ve 4. günü 11 Ağustos Çarşamba günü kutlanacak?