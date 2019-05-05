2019 Ramazan sahur ve iftar vakitleri... Ramazan imsakiyesi...

Aylardır büyük bir heyecanla beklenen, Müslümanların en değer verdiği ay olan ramazan ayı 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece başlıyor. Bu gece ramazan davulcuları ilk sahur için sokaklarda olacaklar. Yarın aileler toplanıp ilk iftarı açacaklar. On bir ayın sultanı yarın başlarken İslam alemi sahur ve iftar vakitlerini araştırıyor.

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RAMAZAN İMSAKİYESİ

SAHURDA VE İFTARDA NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Ramazanda ruhsal anlamda yaşamış olduğumuz konsantrasyonu fiziksel anlamda da yaşamak için yapmamız gerekenler aslında oldukça basit. Peki, Oruç tutarken kabızlık ve şişkinlik nasıl önlenir? İftar ve sahurda nelere dikkat etmeliyiz? İşte ramazanda iştah yönetimi için yapmanız gerekenler!

Ramazan ayı boyunca en az 6 saat en fazla 8 saat uyumanın iştah yönetimi için önemli. Sıvı tüketimi de en çok dikkat edilmesi gereken konulardan biri. Uzmanlar iftar ve sahur öğünlerinde toplam 2 lt civarında sıvı tüketilmesi ve mümkünse bu sıvının 1-1,5 litresi su, yarım litresinin ise sodyumu düşük maden suyu olarak tercih edilmesini öneriyor.

Ramazan süresince özellikle geç saatlerde yemiş olduğumuz ve uzun süreli açlığın üzerine hızlı tüketmiş olduğumuz öğünlerin faturasının bağırsaklara çıkıyor. Oruç tutanlarda kabızlık, şişkinlik gibi şikâyetler ortak sorun haline geliyor. Oysaki düzenli çalışan sindirim sistemi hem ruhsal hem de fiziksel konforumuz için oldukça önemli. Bu anlamda uzmanlar sindirim sistemimizin konforunu artırmak, iştah yönetimine destek olmak, karaciğerin yükünü azaltmak, kan şekerini dengede tutmak ve ruhsal anlamda süreci daha huzurlu geçirmek için dost bakteriler içeren probiyoktikler öneriyor. Alınan probiyotiklerin de bağırsak ve sindirim sistemlerimizi destekleyebilmesi için bağırsaklara canlı olarak ulaşması çok önemli.

SAHURDA

-Uzun süre kan şekerimizi dengede tutacak karbonhidrat kaynaklarından yararlanılmalı. Tam taneli ekmek, bulgur, firik, karabuğday, tam buğday, siyez, makarna, karbonhidrat kaynağı besinlere öğünlerde mutlaka yer verilmeli.

-Sahur öğünü imsak vaktinden 30-40 dk önce yapılmalı ve imsak öğününden 5 dakika önce hem sindirim sisteminin konforunu artıracak hem de tok kalım süresini destekleyecek bir içecek tüketilmeli.

ŞİŞKİNLİĞİ ÖNLEYEN TARİF

1 su bardağı light süt

1 toz şase probiyotik

2,5 çorba kaşığı yulaf ezmesi

60 gram muz

1 çorba kaşığı kakao

-Sahur öğünü için kahvaltı alternatifinin değerlendirilmesi ve yumurtanın 36 saate kadar iştah yönetimi üzerindeki olumlu etkisinden faydalanılmalı.

-Sahur yapıldıktan en erken 1 saat sonra yatılmalı.

İFTAR VE SONRASINDA

-İftar öğünü 2’ye bölünerek yapılmalı. Öğün başlangıcının çorba ile yapılıyor olması iştah yönetimi için önemli. Çorba ve ramazan pidesi ile oruç açılıp 15 dakikalık bir mola verilmeli.

-İftarın ikinci kısmında ise ana yemek olarak etli sebzeli, tavuklu sebzeli sulu yemek alternatifleri ve kuru baklagil alternatiflerine yer verilmeli. Tüketilen kırmızı et gramajı 120-150 gramı geçmemeli ve haftada 2 günden fazla tüketilmemeli. Haftada 2 gün ise özellikle kuru baklagil tüketimine önem verilmeli.

-Tatlı tercihi ise sütlü, meyveli tatlılardan yana yapılmalı.

-Besin tüketimi saat 23.00’ten sahur öğününe kadar sonlandırılmalı.

-İftar ve sahur öğünü arasında mutlaka uyunmalı. Özellikle 00.00-03:00 arasındaki uyku gün içerisinde kan şekerinizin dengede kalmasına yardımcı olacak ve öğünlerde iştah yönetimi konusunda yardımcı olacak.