Ramazanda 5 yıldızlı iftar!

Ramazana özel menüler sunan İstanbul'daki oteller, 5 yıldızlı iftar sofraları ile göz dolduruyor. 5 yıldızlı menüler ile iftarını açmak isteyenlerin 140 ile 410 lira arasında bir parayı gözden çıkarması gerekiyor. Üstelik rezervasyon yaptırmak için de erken davranmak, son dakikayı beklememek gerekiyor. Çünkü çoğu 5 yıldızlı otelin rezervasyonları bir hafta öncesinden doluyor.

Ramazan boyunca 5 yıldızlı otellerde; canlı fasıl müziği eşliğinde geleneksel iftariyelik, soğuk ve sıcak başlangıçlar, ana yemekler, tatlılar ve içecekler sunuluyor. Oteller; süt kuzusu tandır, Ege fileto lagos ızgara, dinlendirilmiş ızgara antrikot, piliç topkapı, Osmanlı şerbeti gibi lezzetlerinin yanı sıra, çeşitli etkinlikleri ile de neşeli vakit geçirilmesini sağlıyor. Özel sunumlarıyla gözü de doyuran otellerin çoğu açık büfe hizmet veriyor.

SAHUR+İFTAR+KONAKLAMA: 2 BİN 577 LİRA

İstanbul'daki en pahalı iftar menüsünü sunan Çırağan Sarayı'nın 'Ramazan Dönemine Özel Konaklama Paketi' de var. 6 Mayıs-3 Haziran arası lüks odalarda minimum bir gece konaklamalı, oda servisi hizmeti ile sahur lezzetleri, Laledan Restoran'da açık büfe iftar yemekleri dahil konaklama paketi 2 kişi için 386 eurodan (2 bin 577 lira) başlıyor.

RAMAZAN KOLİLERİ RAFLARDA

Marketlerin ve gıda perakendecilerinin ramazana özel hazırladığı erzak kolileri farklı içerik ve fiyatlarla satışa sunuldu. Bu yıl koliler 36,90 lira ile 123,90 lira arasında değişiyor.

CARREFOURSA: 37,90 lira olan 'Klasik Ramazan Kolisi'nde 15 ürün yer alırken, 64,90 liralık 'Süper Ramazan Kolisi' 23 ürün içeriyor. 26 ürünün sunulduğu 'Mega Ramazan Kolisi' 82,90 liradan ve 35 ürünün yer aldığı 'Lüks Ramazan Kolisi' 119,90 liradan satılıyor.

MiGROS: 'Bereket Paketi'ni 13 ürünle 36,90 liradan satan Migros, 22 ürünlü 'Lezzet Paketi'ni 64,90 liradan, 31 ürünlü 'Ziyafet Paketi'ni ise 89,90 liradan satıyor.

METRO GROSMARKET: 4 seçenek var. 13 çeşit içereni 54,90, 21 çeşit içereni 94,90, 22 çeşit ürün içereni 123,90 liradan ve 7 çeşit kahvaltılık içeren paketi ise 54,90 liradan raflarda yerini aldı.

ŞOK MARKETLER: Ramazan Erzak Paketi'ni 49,90 liradan satışa sundu.

A101: 20 çeşit ürün olan paketi 119,50 lira fiyatla satışa sundu. (Takvim)



