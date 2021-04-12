Ramazan'da Antibiyotik Kullanılabilir mi?

Doktor tavsiye aldıktan sonra Ramazan ayında veya diğer aylarda ilaç kullanabilirsiniz. Burada merak edilen antibiyotik kullanımının orucu bozup bozmadığıdır. Ramazan ayında antibiyotik ve diğer ilaç türlerini kullanmak orucun bozulmasına neden olur.

Bunun için tavsiye edilen antibiyotik kullanımını imsak ve iftar saatlerine göre ayarlamaktır. Ayarlama yapılırsa, Ramazan ayında zorlanmadan antibiyotik kullanımına devam edilebilir. Ayrıca ilaç saatlerini ayarlamak için doktora mutlaka başvurulmalıdır.

Ramazan Ayında Oruç Tutarken Antibiyotik Saatleri Ayarlama

Devamlı antibiyotik kullanmak zorunda olan kişiler için Ramazan ayında zorlanmaları söz konusu olabilir. Fakat uzman doktora başvurarak ilaç kullanım saatlerinin ayarlanması mümkündür. Bu noktada dikkat edilmesi gereken, saatlerin doğru ayarlanmasıdır.

Uzun süren açlıktan sonra antibiyotik kullanımı mideye ciddi derecede zararlar verebilir. Bu tür durumların yaşanmaması için Ramazan ayında antibiyotik kullanırken, iftardan en az 2 saat sonra kullanımı tavsiye edilir. İftar ile imsak arasında iki sefer kullanılması gerekiyorsa doktor tavsiyesine başvurmalıdır.

Ramazan'da Antibiyotik Kullanmak Orucu Neden Bozar?

Ramazan ayında orucu bozan birçok durum bulunur. Yeme içme, nefsin kötü alışkanlıkları ve çeşitli diğer durumlar orucun bozulmasına neden olabilir. Ramazanda antibiyotik kullanımı da diğer tüm ilaçlarda olduğu gibi orucu bozma sebebidir.

Orucu bozma sebebini alimler, antibiyotik ilaçla birlikte kullanılması gereken su olarak ifade etmişilerdir. Vücuda dışarıdan ek madde girdiğinde zorunluluk olmadığı sürece antibiyotik kullanmamalıdır. Antibiyotik kullanımının zorunlu olduğu hallerde, oruç daha sonra tutulabilir veya antibiyotik iftardan 2 saat sonra alınabilir.

Ramazan Ayında Antibiyotik Kullanılmalı mı?

Antibiyotik kullanımı son dönemlerde birçok ülkede kısıtlanmıştır. Gereksiz durumlarda kullanılmasının vücutta tahribata neden olabileceği ifade edilir. Ancak kimi kişilerde antibiyotik kullanımı zorunludur. Bu kişiler sürekli enfeksiyon sorunu yaşayanlar, ameliyat olanlar şeklinde sıralanabilir.

Sağlık gerekçeleri olan kişilerin doktora başvurduktan sonra antibiyotik kullanmaya dikkat etmeleri gerekir. Sağlık sorunu daha az olan bireylerin oruç tuttuktan sonra antibiyotik kullanmaları önerilmez. Bunun sağlık sorunlarına neden olabileceği belirtilir.

Düzenli Antibiyotik Kullananlar Ramazan'da Nelere Dikkat Etmeli?

Ramazan ayına girmeden ve girdikten sonra yeme ve içme alışkanlıkları doğrudan değişir. Sabah, öğlen ve akşam yenilen yiyeceklerin vakitleri, akşam ve imsak vakti olarak değişir. Bu durumda antibiyotik kullananların ilaç kullanım saatleri değişir.

Ramazan'da ilaç kullanmadan önce alanın uzmanı olan doktorlardan tavsiye almanız gerekir.

Doktorunuz ilaç saat değişiminin size sorun yaşatabileceğini ifade etmişse orucunuzu ilaç kullanmadığınız zamanlara erteleyebilirsiniz.

Mide uzun süre aç kaldığında faaliyetlerini bir süre durdurur. Bu nedenle antibiyotik kullanımının yemekten hemen önce ya da sonra alınması sıkıntılı olabilir. Bunun yerine iftardan bir süre sonra antibiyotik kullanabilirsiniz.

Günde iki kez antibiyotik kullanılması gerekiyorsa, iftar ve imsak arasındaki ilaç alım saatinin doktor tavsiyesiyle ayarlanması gerekir.

Ramazan'da İlaç Kullanımı Nasıl Olmalı?

Ramazan ayında devamlı ilaç kullanma mecburiyetinde olanlar, oruçlarını farklı bir zamanda kaza şeklinde tutabilirler. Ramazan ayında oruçlarını tutmak isteyenler ise ilaç kullanımını belirli şekilde ayarlamalıdırlar. Bunun yapılması gereken ilaçları tavsiye eden doktora başvurmak olacak.

Uzman doktorun Ramazan ayı için belirttiği saatlerce ilaçlar kullanılabilir. Bu saatlere uyulduktan sonra Ramazan ayında hem ilaç kullanılabilir hem oruç tutulabilir. Günde 3 veya daha fazla öğün ilaç kullanma mecburiyeti olanlar doktorlarından izin alarak oruç tutabilirler. İlaç kullanım sürelerini doktorların belirledikleri takvime uyarak belirleyebilirler.