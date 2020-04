Ramazan ayında oruç tutup düzenli ilaç kullananların birçoğu Ramazan'da antibiyotik ve ilaç kullanımı nasıl olmalı merak ediyor ya da ilaç kullananlar nelere dikkat etmeli öğrenmek istiyor. Eğer sizde merak ediyorsanız "Ramazan'da antibiyotik ve ilaç kullanımı nasıl olmalı, ilaç kullananlar nelere dikkat etmeli" haberimize bir göz atın.

Ramazan'da antibiyotik ve ilaç kullanımı nasıl olmalı? İlaç kullananlar nelere dikkat etmeli?

İlaçların alım saatleri önemli

Bazı ilaçların gün içindeki tüketim sayısı bir veya iki gibi az sayılarda olduğu gibi, bazılarınınsa birkaç tane ve daha fazladır. Bu gibi durumlarda yirmi dört saatlik zaman diliminde eşit paylaşmalar yapılmaktadır. Özellikle yaz mevsimine denk gelen ramazan ayında günlerin uzun olmasından dolayı gün içinde birden fazla ilaç içenler bu konuda sıkıntıya düşmektedir. Antibiyotik gibi saatli alınması gereken ilaçlar özellikle büyük hassasiyet gerektirmektedir. Bu gibi ilaçlar biyolojik saatimize göre mutlaka zamanında takviye gerektirmektedir.

Doktorunuza veya eczacınıza danışmalısınız

Her ne sebepten her ne ilaç kullanıyorsanız kullanın eğer düzenli olarak her gün içtiğiniz bir ilaç varsa oruç tutarken ilaç alım saatlerini sahur ve iftar vaktine göre ayarlayıp ayarlayamadığınızı doktorunuza veya eczacınıza sormalısınız. İlaç alım saatlerinde problem çıkmasa bile sağlığınız uzun saatler aç kalmanıza müsait olmayabilir. Doktorunuz bunun hakkında size uyarı yaparsa onu da dikkate almalısınız, kendi bildiğiniz yoldan şaşmamak gibi yanlış hareketlerde bulunmamalısınız. Çünkü yapılan her hatalı tedavi, hastalığınızı daha fazla çıkmaza sokabilir.

İlacınızın hangi hastalığın tedavisi için olduğu unutulmamalıdır

Mevcut bir hastalığınız var ki ilaç kullanıyorsunuz. Hastalığınızı kötü yönde etkileyecek davranışlar oruç tutmanın beraberinde sizinle geliyorsa dikkatli olmalısınız. Beslenme, yeterli uyku, az stres ve dinlenme gibi ilaçla beraber tedaviye büyük oranda yardım eden durumlar oruç tutarken göz önünde bulundurulmalıdır. Dini açıdan da sağlık engelinizin olması üzerinizden oruç yükümlülüğünü kaldırmaktadır. Çok önemli bir uyarı da ilaç kullanımı ile artan su ihtiyacı hakkındadır. Özellikle oruç tutan ve düzenli ilaç tüketen bireylerin günlük su içme miktarını kesinlikle atlamaması gerekmektedir.