Türkiye Ramazan'da camiler açık olacak mı?

Ramazan'da camiler açık olacak mı?

Türkiye

Ramazan'da camiler açık olacak mı?

Corona virüs salgını dolayısıyla kapalı olan camilerin Ramazan'da açılması ile ilgili Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bir açıklamada bulundu.

08 Nisan 2020, Çarşamba 11:43 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgını dolayısıyla kapalı olan camilerin Ramazan'da açılması ile ilgili Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bir açıklamada bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, A Haber'e konuk oldu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, merak edilen "Ramazan'da camiler açık olacak mı?" sorusuna yanıt. Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

Şimdi burada önemli olan cemaatle namazın kılınmamasıdır. Biz 15 gün önce camilerimi cemaatle namaza kapattı. Ferdi olarak gündüz camiler ziyaret edilebilir. Ancak cemaatle namaz söz konusu değil. Koronavirüs salgını sürdüğü sürece Ramazan'da da teravih namazları kılınmayacak. Teravih namazı evde kılınacak.


Evlerin mescit haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, "Çocuğumuzla teravih namazı kılabiliriz. Namazlarımızı kılabiliriz. Fertlerde karantina yoksa 2-3 kişi cemaatte yapabiliriz" dedi.


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