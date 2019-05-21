Ramazanda cinsellik yaşanır mı? Ramazanda cinsellik nasıl yaşanmalı?

En büyük merak konularında birisi aslında ramazanda cinselliktir. Düşünüldüğü gibi ramazanda cinsellik yasak değil. Oruç tutmak, nefsin ve bedenin terbiyesini sağlamak içindir. Bu durumda oruç için niyetlenmiş kişi cinsellik açısından da oruçludur. Oruç tutan kişiler, oruçlu oldukları süreçte cinsel ilişkiye girdiklerinde oruçlarını bozmuş olacaklardır.

RAMAZANDA CİNSELLİK GÜNAH MI?

Yani oruçlu kişilerin ramazanda cinsellik yaşamaları gün içinde yasaktır ve günahı orucu yemek yiyerek bozmaya eş değerdir. Kişi orucunu açtıktan sonra sahura kadar olan sürede cinsel ilişkiye yaşayabilir. Bu saatlerde cinsellik yasaklanmamıştır. Diğer bedensel ihtiyaç gibi cinsel ihtiyaçlar da iftardan sonra giderilebilir.

İftardan sonra cinsel ilişkiye giren kişi sahurdan önce mutlaka boy abdestini almış olmalıdır. Sabah namazını da kılması gerekir.

Oruç tutamayan ve tutmayan insanlar ise niyetli olmadıklarından dolayı gün içinde cinsel ilişkiye girebilirler. Su içmek, yemek yemek gibi ihtiyaçlarında ne kadar özgürlerse cinsellikte de onlara yasak yoktur. Ramazanda cinsellik onlara yasaklanmamıştır. Çünkü niyetli olmadıklarından niyet bozmuş olmazlar.

RAMAZANDA CİNSELLİĞİN TAMAMEN BIRAKILMASININ SONUÇLARI

Ramazanda cinsellikten tamamen kopmak, ilişkinin sıradanlaşmasına ve sıkıcılaşmasına yol açabiliyor. Cinselliğin getirdiği gevşemeden mahrum kalan kişilerde gerginlik arttığından ilişki de yıpranabiliyor.

RAMAZANDA SAĞLIKLI CİNSELLİK MÜMKÜN MÜ?

Ramazanda oruçlu kişi iftardan sonra istediği zaman cinsel ilişkiye girebilir. Ama iftarda ağır yiyecekler yenmiş olma ihtimalinden dolayı iftarın hemen üstüne cinsel ilişkiye girilmesi tavsiye edilmiyor.

İftardan sonra kan şekeri yükselen bireyde cinsel istek artıyor. Ama tok karnına girilen cinsel ilişkide performans düşüklüğü görülebiliyor. İftardan yaklaşık 2 saat sonra cinsel ilişkiye girmek tavsiye ediliyor.

Ramazan ayında, cinsel isteksizlik veya erken boşalma sıklığı artıyor. Bunun 2 nedeni olabiliyor. Biri Ramazanda cinsellik hakkında ikilemler, günaha girdiğini düşünmektir. Bu durum cinsellikten çekinmeye ve cinsel isteksizliğe yol açıyor. Diğer bir neden ise gün boyunca aç ve susuz kalan insan vücudunun girdiği fiziksel strestir. Bu stres cinsel isteksizliğe sebep olabildiği gibi ilişkiye girildiğinde erken boşalmaya neden olabiliyor.



