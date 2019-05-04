Ramazan ayının ilk haftasında hava sıcaklıkları mevsim normallerinde devam edecek. Peki, Ramazan’da hava nasıl olacak? İşte detaylar…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre ramazanın ilk haftasında mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların ülke genelinde aratarak kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde çıkacağı, ancak Salı günü batı kesimlerden başlayarak tekrar azalacağı tahmin ediliyor.

5 Mayıs Pazar günü Akdeniz’in Batısı, Marmara de Ege'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Orta Karadeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun batı kesimleri ise bulutlu geçecek. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğu kesimleri ise az bulutlu açık geçecek.

İŞTE RAMAZAN'IN İLK HAFTASI HAVA DURUMU HARİTASI!







