24.04.2020
00 00 00
Daha fazlası için
RAMAZAN SAYFASI
Türkiye Ramazanda pide satışları için saat düzenlemesi

Ramazanda pide satışları için saat düzenlemesi

Türkiye

Ramazanda pide satışları için saat düzenlemesi

Ramazan ayı ile fırınlarda pide satışı da başladı. Corona virüs tedbirleri kapsamında fırınlarda pide üretimi iftardan 2 saat önce duracak.

24 Nisan 2020, Cuma 15:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Fırınlarda ramazan pidesinin üretimi iftardan 2 saat önce duracak ancak satışı iftara kadar devam edecek.

İçişleri Bakanlığı yetkililerinden paylaşılan bilgi ile ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde sıcak pide veya ekmek almak isteyen vatandaşların oluşturacağı düşünülen yoğunluğun ve fiziksel temasın önüne geçmek için çeşitli tedbirler alındığı ifade edildi. 

Bu kapsamda fırınlarda pide, ekmek ve özel sipariş üretimi iftardan 2 saat önce sonlandırılacak ancak iftar vaktine kadar pide veya ekmek satışı sürecek.

İftar saatinden sonra ise fırınlarda üretim, satış ve diğer işlemler devam edecek.

AA


İlgili Haberler
Corona virüse karşı burundan değil ağızdan nefes alın


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
‘Bavulumla denizlerde kaybolacağım bir film istiyorum’
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Normalleşme
Hakan Çelik
Candaş Tolga Işık
Ercüment Hoca hatalı ama...
Candaş Tolga Işık
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Varank'tan yerli otomobil açıklaması