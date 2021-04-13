Türkiye Ramazan'da restoranlar açık mı? Restoranlar müşteri kabul edecek mi? Önemli hatırlatma

Ramazan'da restoranlar açık mı? Restoranlar müşteri kabul edecek mi? Önemli hatırlatma

Türkiye

Ramazan'da restoranlar açık mı? Restoranlar müşteri kabul edecek mi? Önemli hatırlatma

Vatandaşlar 'Ramazan'da restoranlar açık olacak mı?' sorusunu merak edip araştırıyor. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili önemli bir hatırlatmayı paylaştı.

13 Nisan 2021, Salı 00:07 Son Güncelleme:
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Ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlıyor ve vatandaşlar yeme-içme yerlerinin masada müşteri kabul edip edemeyeceğini merak ediyor. Bu sorunun yanıtı ise İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. İşte detaylar...

Bakanlık, "Son Kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandığı üzere Ramazan ayında yeme-içme yerleri paket servis esasına göre faaliyet gösterecek olup konuya ilişkin detaylar yarınki Kabine toplantısı sonrasında yayımlanacak Genelgemizde açıklanacaktır. Ayın tamamında olduğu gibi Ramazan’ın ilk günü olan 13.04.2021 Salı günü yeme-içme yerleri açık veya kapalı alanlarında masada müşteri kabul etmeyeceklerdir." açıklamasında bulundu.

RAMAZAN AYINDA YENİ YASAKLAR GELECEK Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, "Ramazan ayını özellikle tedbirler noktasında çok önemli bir dönem olarak görmeliyiz. Bulaşıcılığın daha arttığı yeni bir pik dönemi yaşıyoruz. Yakın temas ve hareketliliği azaltıcı bir döneme girmek durumundayız. Yarın Kabine Toplantısı'nda kapsayıcı, alternatifli önerileri sunacağız. O çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımız alınan kararları açıklar. Ramazan ayı döneminde, iki-üç haftalık zaman diliminde ilkokul öğretmenlerimizin hepsinin aşılanmalarını bitirmek istiyoruz. 8. ve 12. sınıfların öğretmenlerini de tanımlayıp aşılamalarını erken dönemde yapmak istiyoruz." dedi.

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