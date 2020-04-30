Ramazan’da tatlı krizinizi çözmenin tam zamanı

Medovik Pasta… Bu tarifi daha önce hiç duydunuz mu?

Medovik Pasta Tarifi

Malzemeler:

300 gr toz şeker

75 gr bal

50 gr tereyağ

50 gr margarin

3 adet yumurta

20 gr karbonat

500 gr un

375 gr çırpılmış krema

375 gr pasta kreması

300 gr labne

Hamurun Yapılışı:

300 gr toz şeker, 75 gr bal, 50 gr tereyağ, 50 gr margarin, 3 adet yumurta ve 20 gr karbonatı ocakta karamelize olana kadar kaynatın ve sonrasında 500 gr unu ekleyip lastik kıvamına gelene kadar kısık ateşte haşlayın. Hazırladığınız karışımı temiz bir tezgahta soğutun. Malzemeden 200 gr’lık parçalar alıp, yağlı kağıdın üzerine ince bir şekilde merdaneyle açın.

Pişirme Süresi:

Hazırladığınız hamurları 180 derece fırında 10 dakika pişirin.

Kreması için:

375 gr çırpılmış krema, 375 gr pasta kreması ve 300 gr labneyi birlikte çırpın. Pişirdiğimiz bisküvilerin arasına sürüp kat kat yapıştırın en son üstüne bisküvinin rendesini serpin, dolapta dinlendirin.

Püf noktası:

1 gün dolapta dinlendirip servis edebilirsiniz.

Banana Chips Cookies

350 gr un

20 gr soda

15 gr nişasta

1 gr tuz

Malzemeleri bir kapta birleştirin

Ayrı bir kapta

110 gr tereyağ

160 gr esmer şeker

2 adet muz

Püf noktası (muz iyice yumuşamış kararmış olursa daha lezzetli olur)

100 gr toz şeker

1 gr vanilya

Bu karışımı iyice ezin püre olsun ve ilk kuru malzemeli karışıma yedirin

Daha sonra

125 gr kavrulmuş yer fıstığı

125 gr damla çikolatayı ekleyin

Dondurma kaşığıyla yağlı kağıtlı tepsilere aralıklı olarak dizin.

180 derecede 15 dk pişirin