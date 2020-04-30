Ramazan’da tatlı krizinizi çözmenin tam zamanı

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30 Nisan 2020, Perşembe 14:56 Son Güncelleme:
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Medovik Pasta… Bu tarifi daha önce hiç duydunuz mu?
Medovik Pasta Tarifi
Malzemeler:
300 gr toz şeker
75 gr bal
50 gr tereyağ
50 gr margarin
3 adet yumurta
20 gr karbonat
500 gr un
375 gr çırpılmış krema
375 gr pasta kreması
300 gr labne
Hamurun Yapılışı:
300 gr toz şeker, 75 gr bal, 50 gr tereyağ, 50 gr margarin, 3 adet yumurta ve 20 gr karbonatı ocakta karamelize olana kadar kaynatın ve sonrasında 500 gr unu ekleyip lastik kıvamına gelene kadar kısık ateşte haşlayın. Hazırladığınız karışımı temiz bir tezgahta soğutun. Malzemeden 200 gr’lık parçalar alıp, yağlı kağıdın üzerine ince bir şekilde merdaneyle açın.
Pişirme Süresi:
Hazırladığınız hamurları 180 derece fırında 10 dakika pişirin.
Kreması için:
375 gr çırpılmış krema, 375 gr pasta kreması ve 300 gr labneyi birlikte çırpın. Pişirdiğimiz bisküvilerin arasına sürüp kat kat yapıştırın en son üstüne bisküvinin rendesini serpin, dolapta dinlendirin.
Püf noktası:
1 gün dolapta dinlendirip servis edebilirsiniz.
Banana Chips Cookies
350 gr un
20 gr soda
15 gr nişasta
1 gr tuz
Malzemeleri bir kapta birleştirin
Ayrı bir kapta
110 gr tereyağ
160 gr esmer şeker
2 adet muz
Püf noktası (muz iyice yumuşamış kararmış olursa daha lezzetli olur)
100 gr toz şeker
1 gr vanilya
Bu karışımı iyice ezin püre olsun ve ilk kuru malzemeli karışıma yedirin
Daha sonra
125 gr kavrulmuş yer fıstığı
125 gr damla çikolatayı ekleyin
Dondurma kaşığıyla yağlı kağıtlı tepsilere aralıklı olarak dizin.
180 derecede 15 dk pişirin