Ramazan’ın vazgeçilmez tatlısı: Cennet çamuru tatlısı
Kilis'e özgü cennet çamuru tatlısı, lezzetiyle Türkiye'nin en çok beğenilen tatlıları arasında yer alırken, Ramazan ayında ise iftar sofralarının aranılan tatlısı oluyor. İftar sofrasında bu tatlıyı hazırlamak istiyorsanız tarifi haberimizde. İşte Ramazan’ın vazgeçilmez tatlısı cennet çamuru tatlısının tarifi ve yapılışı…
23 Nisan 2020, Perşembe 15:29 Son Güncelleme:
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Fıstık ve kaymağın aynı lezzette buluştuğu cennet çamuru tatlısı, Ramazan ayında en çok tüketilen tatlılar arasında yer alıyor. Ramazan’da sıklıkla tüketilen Kilis’in dünyaca ünlü tatlısı cennet çamuru tarifini merak ediyor ve denemek istiyorsanız tarifimiz bütün detaylarıyla haberimizde. İşte Ramazan ayının vazgeçilmez tatlılarından cennet çamuru tatlısının tarifi ve yapılışı…
Cennet çamuru tatlısı tarifi
Cennet çamuru için malzemeler
500 gram künefelik çiğ kadayıf
2 Su bardağı toz şeker
1 paket tereyağı
1 kilogram kaymak
1 su bardağı su
100 gram toz Antep fıstığı
Cennet çamuru tatlısı yapılışı
Künefelik çiğ kadayıfın tereyağla yumuşatın. Daha sonra ocaktaki tepsiye yerleştirilerek ısıtın. Daha sonra tepsiye toz şeker ilave edildikten sonra yaklaşık 20 dakika kavurun. Sonra su ve şekeri kaynatarak şerbetini hazırlayın. Hafifçe karıştırarak şerbet ve bol fıstığı dökün. Tatlı şerbetini güzelce çektikten sonra üzerine kaymak ilave ederek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.