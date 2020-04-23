Ramazan’ın vazgeçilmez tatlısı: Cennet çamuru tatlısı

Fıstık ve kaymağın aynı lezzette buluştuğu cennet çamuru tatlısı, Ramazan ayında en çok tüketilen tatlılar arasında yer alıyor. Ramazan’da sıklıkla tüketilen Kilis’in dünyaca ünlü tatlısı cennet çamuru tarifini merak ediyor ve denemek istiyorsanız tarifimiz bütün detaylarıyla haberimizde. İşte Ramazan ayının vazgeçilmez tatlılarından cennet çamuru tatlısının tarifi ve yapılışı…

Cennet çamuru tatlısı tarifi

Cennet çamuru için malzemeler

500 gram künefelik çiğ kadayıf

2 Su bardağı toz şeker

1 paket tereyağı

1 kilogram kaymak

1 su bardağı su

100 gram toz Antep fıstığı

Cennet çamuru tatlısı yapılışı

Künefelik çiğ kadayıfın tereyağla yumuşatın. Daha sonra ocaktaki tepsiye yerleştirilerek ısıtın. Daha sonra tepsiye toz şeker ilave edildikten sonra yaklaşık 20 dakika kavurun. Sonra su ve şekeri kaynatarak şerbetini hazırlayın. Hafifçe karıştırarak şerbet ve bol fıstığı dökün. Tatlı şerbetini güzelce çektikten sonra üzerine kaymak ilave ederek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.



