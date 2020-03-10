Ramo 10. yeni bölüm fragmanı! Ramo 9. bölümde neler olacak?

Alpay’ın beklenmedik saldırıları sonucunda mahalle yangın yerine dönmüş, birçok kayıp verilmiştir. Hasan ve Şahin mahallede bir süre dirense de yakalanır ve rehin alınırlar. Fidan da rehin alınanlar arasındadır.

Neco’nun kendi yaptığı plan ters tepmiştir. Alpay onlara da saldırmış, Süleyman’ı almak istemiş ama başarılı olamamıştır. Sibel ve Neco rehin alınır. Alpay rehineler karşılığında Adana komisyonu ile pazarlık yapar. Rehinelerin hayatı bu yapılan pazarlığa bağlıdır.

Halef ise Süleyman’ı saldırıların arasında kaçırmayı başarmıştır. Halef’in aklında tek bir soru vardır. Ben kimim... Süleyman’dan kendi gerçeklerini öğrenmek ister. Süleyman’ın sakladığı geçmiş, onu kendi sonuna doğru götürmektedir.

Alpay’ın rehinelerin hayatları için verdiği süre giderek azalmaktadır. Alpay komisyonun zaman kazanmak için kendisini oyaladığını anlayınca, harekete geçer… Zaman Ramo’nun aleyhine işler. Sevdiklerini kurtarmak için fazla vakti kalmamıştır.

Ramo 9. bölüm özeti













Ramo 8. bölümde neler olmuştu?: Ramo’nun yıllardır babasının intikamı için peşinde olduğu Süleyman, şimdi karşısındadır. Onu öldürmek için önünde hiçbir engel yoktur. Ramo uzun yıllar sabretmiş, planını ince ince işlemiş ve sonunda başarmıştır. Süleyman’ı alır ve ikili bir yolculuğa çıkar. Çatışma sırasında Alpay’ın kardeşi vurularak ölmüştür. Deliye dönen Alpay, hiç vakit kaybetmeden karşı saldırıya başlar. Artık onun hedefinde sadece Ramo yoktur.

Alpay her şeyini kaybetme uğruna büyük bir operasyona başlar. Yavuz ise savaş başlatan Ramo’nun artık yanında olmayacağını söyler. Ramo çok ileri gitmiştir ve artık bu savaşta yalnızdır. Ramo ise ilk olarak operasyonlar sırasında kurtaramadığı Fatoş’un peşine düşer. Sibel de Ramo’nun kardeşi Fatoş’a ulaşması için ona destek olur. Ramo’nun Fatoş’u kurtarmak için önünde tek bir yolu vardır. Bu yol zorlu da olsa, Ramo kardeşi için her şeyi feda etmeye hazırdır. Ancak Ramo ve Sibel’in Fatoş’u kurtarma planı beklenmedik bir hamle ile paramparça olur.

Senaryosunu Yılmaz Şahin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın’ın oturduğu dizide ‘Ramo’ karakterine can veren Murat Yıldırım dışında Esra Bilgiç, İlker Aksum, Yiğit Özşener, Görkem Sevindik, İdil Fırat, Cemre Baysel, İlhan Şen, Sacide Taşaner ve Macit Koper gibi oyuncular yer alıyor.

Heyecanla beklenen Ramo 10. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ramo 10. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?