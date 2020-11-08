Magazin Ramo 19. bölümü ile nefesleri kesti

Ramo 19. bölümü ile nefesleri kesti

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Ramo 19. bölümü ile nefesleri kesti

Başrollerini Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in paylaştığı Ramo dizisi 19. bölümü ile nefes kesti. Heyecan dolu bölümü kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler aramalara hız verdi. Ramoz 19. bölüm izleme linki ve Ramo 20. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar haberimizde...

08 Kasım 2020, Pazar 19:52 Son Güncelleme:
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Show TV'de yayınlanan Ramo dizisi yine sevenleriyle buluştu. Çok sayıda takipçisi olan yapım, yine nefes kesen bir bölümle takipçilerinin karşısına geçti. Ramo dizisi hayranları, arama motorlarında dizinin hemen ardından, "Ramo 19. Bölüm izle! Ramo son bölüm! Ramo dizisinde son bölümde neler oldu?" gibi araştırmalar yapıyor. İşte Ramo 19. bölüm izleme linki haberimizde.

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Ramo 19. bölüm özeti

Yaralanmasının ardından uzun bir süre geçen Ramo, kendine gelir. Kaman olayını çözmek isteyen Ramo, çalışmalara başlar.

Doğu ise Yavuz’u gizlendiği yerden alır ve Cihangir’e verir. Cihangir ise şaşırtan bir şekilde Yavuz’a dokunulmazlık verir. Sibel, durum karşısında şaşkınlık yaşayarak, hemen Ramo’nun yanına gider.

Ramo, İstanbul mafyasını çökertmek için bir oyun kurar ve Cihangir ile Yavuz’u kullanır. 

Ramo 19. bölüm izle

Ramo 20. bölüm fragmanını heyecanla beklediğinizi biliyorum. Ramo 20. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ramo 20. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz buradan izleyebilirsiniz.

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