‘Ramo’ dizisinin ilk fotoğraf karesi geldi

Adana'da çekimleri yapılan ve başrollerinde Murat Yıldırım ile Esra Bilgiç'in yer aldığı Ramo dizisi ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Dizinin henüz yayın tarihi açıklanmazken, Aralık ayında seyirciyle buluşması planlandığı öğrenildi.

Dizinin oyuncu kadrosu

Ramo dizisinin başrollerinde Murat Yıldırım ile Esra Bilgiç yer alırken diğer oyuncular da, Görkem Sevindik, Ekin Koç ve Cemre Baysel olarak belirlendi. Yıldırım'ın partneri olarak Melisa Aslı Pamuk ya da Hazal Filiz Küçükköse isimleri düşünülürken, Esra Bilgiç 'Avukat Sibel' karakteri ile ekranlarda olacak. Burcu Cavrar da Cavidan karakteriyle dizi ekibinde yerini alacak.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş "Ertuğrul" dizisinde Halime Hatun'u canlandıran Esra Bilgiç, 14 Ekim 1992 yılında dünyaya geldi. Aslen Ankaralı olan genç oyuncu, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji bölümü mezunudur. Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul deneyiminin ardından Bir Umut Yeter dizisinde Derya rolünü canlandırmıştır. 2017 yılında güzel oyuncu Esra Bilgiç milli futbolcu Gökhan Töre ile evlenmiştir. Haziran 2019 tarihinde ise Gökhan Töre’den boşanmıştır.