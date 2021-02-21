Magazin Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç Hollywood yolcusu!

Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç Hollywood yolcusu!

Magazin

Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç Hollywood yolcusu!

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan olarak müthiş bir çıkış yapmıştı. Şu sıralar Ramo dizisinde yer alan Esra Bilgiç Hollywood'un dikkatini çekmeyi başardı. Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'e, Hollywood yolu göründü. Esra Bilgiç, dünyaca ünlü yıldız Orlando Bloom'un rol alacağı yabancı bir projeye dahil oldu.

21 Şubat 2021, Pazar 13:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Esra Bilgiç, dünyaca ünlü yıldız Orlando Bloom'un rol alacağı yabancı bir projeye dahil oldu. Sosyal medyanın konuştuğu Esra Bilgiç karakterine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, güzel oyuncunun ününün Türkiye sınırlarını aşması takdir topladı.

Esra Bilgiç Kimdir?

14 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Esra Bilgiç, önce Hacettepe Üniversitesi'nde Arkeoloji okudu, sonrasında Bilkent'in Uluslarası İlişkiler Bölümüne başladı.

Esra Bilgiç, Londra'daki Royal Academy of Dramatic Arts'ta drama ve ses eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerindeki ilk rolü, başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Didem Balçın, Osman Soykut, Hülya Darcan, Hande Subaşı gibi isimlerin yer aldığı Diriliş: Ertuğrul dizisidir.

Burada Ertuğrul Gazi'nin eşi Halime Hatun karekterine hayat vermiştir.

Esra Bilgiç, bir dönem Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ile evliydi. İkili 2019 yılında boşandı.

Esra Bilgiç, 1.77 metre boyunda ve Terazi burcudur.

İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimini sürdüren 28 yaşındaki Esra Bilgiç, Bir Umut Yeter'den sonra Ramo'da rol almaya başlamıştı.


İlgili Haberler
Esra Bilgiç kimdir?


Yazarlarımızdan
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Alina Boz
Funda Duru
Filiz Özkol
21 Şubat 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Akrabanın hayırlısı!
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Duygusal zorbalığın işaretleri
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
O da bizden
Uğur Alkapar
Bekir Saçar
Her yerde kar var kalbim senin bu gece
Bekir Saçar
Suna Akyıldız
Uzak şehrin masalı
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
15 Şubat haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
2021 yılına damga vuracak
Öner Döşer
Elif Demirtaş Bilir
Kırmızı Oda gerçek Boncuk’tan haber var!
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Kariyer mi cinsellik mi?
Gökçen Erdoğan
Sercan Yaşar
Büyük soru: Gain mi Exxen mi?
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
Yasemin Candemir
2021’i “Güzellik yılı” ilan etmenin tam zamanı!
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Defne Samyeli yeni villa arayışında