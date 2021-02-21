Esra Bilgiç, dünyaca ünlü yıldız Orlando Bloom'un rol alacağı yabancı bir projeye dahil oldu. Sosyal medyanın konuştuğu Esra Bilgiç karakterine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, güzel oyuncunun ününün Türkiye sınırlarını aşması takdir topladı.

Esra Bilgiç Kimdir?

14 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Esra Bilgiç, önce Hacettepe Üniversitesi'nde Arkeoloji okudu, sonrasında Bilkent'in Uluslarası İlişkiler Bölümüne başladı.

Esra Bilgiç, Londra'daki Royal Academy of Dramatic Arts'ta drama ve ses eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerindeki ilk rolü, başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Kaan Taşaner, Didem Balçın, Osman Soykut, Hülya Darcan, Hande Subaşı gibi isimlerin yer aldığı Diriliş: Ertuğrul dizisidir.

Burada Ertuğrul Gazi'nin eşi Halime Hatun karekterine hayat vermiştir.

Esra Bilgiç, bir dönem Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Töre ile evliydi. İkili 2019 yılında boşandı.

Esra Bilgiç, 1.77 metre boyunda ve Terazi burcudur.

İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimini sürdüren 28 yaşındaki Esra Bilgiç, Bir Umut Yeter'den sonra Ramo'da rol almaya başlamıştı.





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