Magazin Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in yeni dizisi belli oldu

Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in yeni dizisi belli oldu

Magazin

Ramo'nun Sibel'i Esra Bilgiç'in yeni dizisi belli oldu

Ramo dizisinde Murat Yıldırım ile başrolü paylaşan Esra Bilgiç yeni bir diziyle ekrana dönecek. Güzel oyuncu Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş ile başrolü paylaşacak.

18 Nisan 2021, Pazar 23:53 Son Güncelleme:
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Cuma akşamı final yapan Ramo dizisinde Murat Yıldırım ile başrolü paylaşan Esra Bilgiç nefes almadan yeni bir dizi ile ekrana dönmeye hazırlanıyor. Kanunsuz Topraklar adlı dizide Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş ile başrolü paylaşacak olan Sibel Bilgiç, Gülfem’i oynayacak.

Çekimlerine mayıs ayında başlanması planlanan Kanunsuz Topraklar FOX TV'de ekrana gelecek. Zonguldak’ta kömür madeni işleten bir adamın kızı Gülfem ile maden işçisi Davut arasındaki imkansız aşkın anlatılacağı hikayede Uğur Güneş, Davut karakterini canlandıracak.


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