Rampage oyuncu odaklı iki kulaklığını kullanıcılara sundu

Rampage RG-X19 Ultimate Pro, tasarım anlamında kaliteli hissettiriyor, uzun süre kafanıza takacağınız bir donanım parçası için bu sahip olması gereken bir özellik. Kulaklık çok ağır değil, kafanızda rahatsızlık yaratmıyor. Deri kaplı yastıklar, kulaklarınızı serin tutan ve rahatsızlık vermeyen bir oyun oturumu için dış gürültüyü izole edebiliyor. Ayarlanabilir yumuşak kafa bandı da uzun süreli kullanımlar için ideal. Kaliteli mikrofonu ile internette sorunsuz bir şekilde sesli sohbet edebilir, 7.1 audio özelliği ile oyun esnasında tüm sesleri net ve birbirinden bağımsız olarak duyabilirsiniz. Kablo üzerinde bulunan fonksiyonel kontrol kumandasıyla sesi ya da mikrofonu açıp kapatabilir ya da RGB ışıklandırmaları farklı kombinasyonlarda çalıştırabilirsiniz. Kablosu da uzun süreli kullanım için dayanıklı.

Ses konusunda oyundaki yumruk, tekme, atış ve patlamalar net bir şekilde duyabiliyorsunuz. Apex Legends’da çatıdan gelen ayak sesleri düşmanlarınızın yerlerini saptamanızı sağlıyor. LED'lerin parlaklığı ortalama denebilir. Karanlık bir odada bu LED’ler fark edilse de dikkat dağıtmıyor. Rampage’in yazılımıyla ekolayzır ayarlarını yapabilir ve profiller de oluşturabilirsiniz. Uygulama kapanma ya da donma gibi sıkıntılar da yaşatmıyor.

Rampage RM-K46 Cobra’nın belki de en iyi yanı çok yönlülüğü. Onu oynadığınız hemen hemen her şeye takabilirsiniz. Kulaklık kancalı yapısı nedeniyle oyun seanslarınızda kulağınızda sabit kalabiliyor. Öte yandan bu kadar küçük bir donanım için, kulaklıklar güçlü frekans tepkisine sahip. Bas tepkisi yeterli, ses sahnesi ise herhangi bir zamanda bir oyunda neler olup bittiğini size söyleyecek kadar iyi. Mikrofon oldukça net sesler üretebiliyor ama biraz hassas. PUBG ya da Fornite gibi oyunları oynarken çevrenizde ortam gürültüsü varsa bunları oyundakiler de duyabilir.