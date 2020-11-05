Rana ismi ülkemizde çok nadir kullanılan isimler arasında yer alır. Genellikle Rana ismi ülkemizde kız ismi olarak bilinse de erkeklere de verilen isimlerden biridir. Rana isminin anlamı nedir? Rana ne demek, sorusunu soranlara işte cevabı...





Rana isminin anlamı nedir? Rana ne demek?

Güzel, göze hoş görünen.

Kökeni Arapça’dır.

Eslem, Gül ve Ebrar isimleri yanına uygun olabilir.

Rana isminin özellikleri nelerdir?

İç dünyalarında yaşadıkları yoğun duyguları dışarıya yansıtırlar. Olayları derinlemesine inceler ve düşünürler. İş ahlakları oldukça yüksektir. Bitip tükenmek bilmeyen bir enerji ile çalışırlar. Ancak iş ve özel hayatları arasındaki dengeyi ayarlamakta zorluk yaşayabilirler.







