Randers - Galatasaray maçı başladı
Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray deplasmanda Randers ile karşı karşıya geliyor.
19 Ağustos 2021, Perşembe 19:09 Son Güncelleme:
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Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray deplasmanda Randers ile karşılaşacak. AutoC Park Randers'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başladı.
MAÇIN İLK 11'LERİ
Randers: Carlgren, Marxen, Piesinger, Kopplin, Kallesoe, Johnsen, Lauenborg, Kylsner, Tibbling, Hammershoj-Mistrati, Egho
Galatasaray: Muslera, Van Aanholt, Alpaslan, Luyindama, Yedlin, Taylan, Berkan, Emre Kılınç, Kerem, Emre Akbaba, Mostafa Mohamed
RANDERS GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Randers Galatasaray maçı 19 Ağustos Perşembe saat 20.00'de AutoC Park Randers'ta oynanacak. Karşılaşma Star TV'den canlı olarak yayınlanacak.