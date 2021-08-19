Futbol Randers - Galatasaray maçı başladı

Randers - Galatasaray maçı başladı

Futbol

Randers - Galatasaray maçı başladı

Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray deplasmanda Randers ile karşı karşıya geliyor.

19 Ağustos 2021, Perşembe 19:09 Son Güncelleme:
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Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray deplasmanda Randers ile karşılaşacak. AutoC Park Randers'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başladı.

MAÇIN İLK 11'LERİ

Randers: Carlgren, Marxen, Piesinger, Kopplin, Kallesoe, Johnsen, Lauenborg, Kylsner, Tibbling, Hammershoj-Mistrati, Egho

Galatasaray: Muslera, Van Aanholt, Alpaslan, Luyindama, Yedlin, Taylan, Berkan, Emre Kılınç, Kerem, Emre Akbaba, Mostafa Mohamed

RANDERS GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Randers Galatasaray maçı 19 Ağustos Perşembe saat 20.00'de AutoC Park Randers'ta oynanacak. Karşılaşma Star TV'den canlı olarak yayınlanacak.

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