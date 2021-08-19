Futbol Randers - Galatasaray maçında kavga! Ortalık bir anda karıştı

Randers - Galatasaray maçında kavga! Ortalık bir anda karıştı

Futbol

Randers - Galatasaray maçında kavga! Ortalık bir anda karıştı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Randers'a konuk olurken karşılaşma öncesi statta kavga çıktı.

19 Ağustos 2021, Perşembe 22:40 Son Güncelleme:
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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Danimarka temsilcisi Randers'a konuk oldu. Danimarka ekibi ile sarı kırmızılıların karşı karşıya geldiği maç öncesi saha karıştı.

Karşılaşmanın başlamasına dakikalar kala iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı.

Araya giren güvenlik güçleri olaya hemen müdahale ederken olaylar büyümeden önlendi. 

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