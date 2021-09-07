Türkiye Randevusuz aşı uygulaması başladı! Yoğun ilgi

Randevusuz aşı uygulaması başladı! Yoğun ilgi

Türkiye

Randevusuz aşı uygulaması başladı! Yoğun ilgi

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, İstanbul Adalet Sarayı'nda yerinde aşı uygulaması başlatıldı.

07 Eylül 2021, Salı 20:48 Son Güncelleme:
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Kağıthane İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, gelen talep üzerine Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda aşı bölgesi oluşturdu. Kızılay'ın adliyedeki şube odasında randevusuz yapılan aşılama çalışmasına personel ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Aşı olmak isteyenler, onay formu düzenlenip sisteme girişleri yapıldıktan sonra Sinovac ya da BioNTech aşılarından herhangi birini olabiliyor. Vatandaşlardan aşıdan sonra bir süre istirahat etmeleri isteniyor.

Katip Gülşen Yavuz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, adliyede aşı olmanın güvenilir olduğunu söyledi.

Yavuz, ilk aşısını özel bir hastanede olduğunu belirterek, "Ama ikinciyi tereddütsüz burada olmak istedim. Bir anda güven geldi diyebilirim. Ölmeyi tercih etmektense aşı olmayı tercih ederim açıkçası. Ben bile çok geç kaldığımı düşünüyorum." dedi.

Aşılama ekibinde yer alan pratisyen hekim Süleyman Malgaz ise buraya adliyenin talebi üzerine geldiklerini ifade etti.

Malgaz, halkın aşıya ulaşması amacıyla görev yaptıklarını dile getirerek, "Halka daha rahat ulaşabileceğimiz, halkın yoğun olduğu yerlerde aşılarımızı randevusuz şekilde uyguluyoruz. Bu sayede günde ortalama 250-300 aşı yapıyoruz. Talep şu anda iyi." diye konuştu.

AA

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