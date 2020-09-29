Futbol Rangers - Galatasaray maçı şifresiz kanalda! Rangers - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
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Rangers - Galatasaray maçı şifresiz kanalda! Rangers - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Futbol

Rangers - Galatasaray maçı şifresiz kanalda! Rangers - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu sporseverlere müjdeyi verdi. Bakan Kasapoğlu, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rangers - Galatasaray maçının Teve2 kanalından şifresiz yayınlanacağını açıkladı. Peki Rangers - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

29 Eylül 2020, Salı 20:54 Son Güncelleme:
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Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Futbolseverlerin yoğun talebi sonrası çalışma arkadaşlarımız gerekli görüşmeleri gerçekleştirdi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın 1 Ekim'de Rangers ile oynayacağı karşılaşma teve2'de yayınlanacak." ifadelerini kullandı.

Rangers - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

1 Ekim Perşembe günü oynanacak karşılaşma akşam saat 21:45'te başlayacak. Karşılaşmayı Letonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Andris Treimanis yönetecek. Kritik mücadele Teve 2 kanalından şifresiz yayınlanacak. 



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