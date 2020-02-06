İvana Sert, aralıkta “Rap müzik balon. Hiç değer vermiyorum. Hikaye anlatıyorlar. Sanattan saymıyorum” demişti. Mayıs 2019’da ‘İmalat Hatası’ adlı single ile şarkıcılığa soyunan sosyetik güzelin bu sözleri büyük tepki çekmişti. İvana Sert, ‘Müziğin Yıldızları Ödül Töreni’nde ‘En İyi Rap Müzik Sanatçısı’ ödülü verdiği Norm Ender’den sahnede özür dilemişti. Norm Ender de “Senin bu yaptığına bizim dilde ‘R yapmak’ (geri vites) derler” karşılığını vermişti.

Saçmalama hakkı

Rapçi Eypio da önceki gün Kosovalı şarkıcı Genta İsmajili ile Gayrettepe Masquerade Club’da buluştu. Eypio, İvana Sert ile meslektaşı Norm Ender’in sohbetine dair şöyle konuştu:

“Böyle olur işte. Sen rap ve rap’çilere saygı duymazsan, hiçe sayarsan birileri gelir, insanların önünde cortlatır. Sonuçta herkesin saçmalama hakkı vardır.”

Eypio, Ganta İsmajili ile düet yaptı ve 5 gün süren bir klip çekti.



