Rapçilerin kendi arasında kapışması bu yaza damgasını vurdu. Son birkaç aydır hayli hareketli geçen müzik dünyasının en çok konuşulan isimleri neredeyse rapçiler oldu. “Diss atma” olarak ifade edilen kapışmalarla rap müziğe ilgili uyandı. Yapılan her şarkı, her röportaj rapçileri internetin gündemine taşıyor. Peki, Rap dünyasında kim kimdir? İşte rap dünyasının en çok merak edilen isimleri…

NORM ENDER KİMDİR?

Ender Eroğlu veya bilinen sahne adıyla Norm Ender, 25 Mart 1985 tarihinde İzmir Bornova’da doğdu. 10 yaşlarında Cartel müzik grubu sayesinde rap müziği ile tanışan Norm Ender, sürekli olarak kavga içerisinde geçen eğitim hayatı nedeniyle lisede eğitimine son verdi. 2001 yılında yazdığı rap şarkılarının arkadaş çevresi tarafından sevilmesi nedeniyle rap yapmaya başladı. atv televizyon kanalında 2004 yılında yayınlanan Akademi Türkiye müzik yarışması programına katıldı.

İzmir'in özellikle Bornova ilçesinde birçok diskoda rap şarkıları söyleyen Ender, İstanbul iline Akademi Türkiye müzik yarışmasına fon müziği yapmak üzere çağrıldı. Yarışmadan pop müzik okuması da istenince, kavga ederek ayrılan Ender, tekrar İzmir iline geri döndü. Daha sonra Akademi Türkiye programına kızdığı için Rap Dersi isimli bir rap parçası yazdı. Ayrıca Oktay Kaynarca'nın sunduğu Her şey Dahil isimli programda konuyla ilgili yorum içeren En Çekici Manken adlı bir rap parçası söyledi. Bu esnada Erman Altınoğlu ile grup olarak çalışıyordu. Bu nedenle Ender & Erman veya Erman & Ender olarak tanınıyorlardı. Eksik Etek parçasını sözlerinde de bu adı kullandılar. Vatani görevi olan askerlik hizmetini yerine getirmesinin ardından Ender, 2010 yılında İçinde Patlar isimli solo bir rap albümü yapmış ve albümde bulunan Çıktık yine yollara parçasına klip çekti. 2012 yılında ise yeni bir albüm çıkartacağını açıkladıç Albümü ile ilgili tanıtma çalışmaları kapsamında İzmir, Diyarbakır ve Ankara illerinde konserler vermiştir. Tek olarak çalışması ile birlikte Norm Ender takma adıyla anılmaya başlandı.

Norm Ender, küfür içeren Eksik Etek şarkısıyla, özellikle sosyal medyada tanınmıştır. Bu şarkısı bir gün içerisinde 2,5 milyon, 1 ayda ise 40 milyon kişi tarafından dinlenmiştir. Bu nedenle Ender, 2006 yılında YouTube'da en çok dinlenenler arasında 17. sırada yer aldı.

KİLLA HAKAN KİMDİR?

Asıl adı Hakan Durmuş olan Killa Hakan, 3 Mart 1973 tarihinde dünyaya gelmiştir. Ailesi 1960 yıllarda Trabzon'dan işçi olarak Almanya'ya göç etmiştir. Babası Ali Rıza Durmuş güreşçidir.

Killa Hakan Almanya Kreuzberg'te doğup büyümüş ve okumuştur. Getto hayat yaşayan Hakan sokaklarla erken yaşta tanışmış ve genç yaşlarında hapse girmiştir. Cezaevi yıllarında sürekli sözler yazmıştır.

Almanya'da Yabancı Rap yapmak yerine Türkçe Rap yapmış ve zamanla Avrupa'da isim yapmıştır.. Almanya'da sosyal işlerle uğraşan Killa Hakan, Avrupa'da Türkçe Rap Satmak ve Türkçe Dilini Avrupa'ya Tanıtmayı amaçladığını aktarmıştır.

Şarkılarında devamlı söylediği "36" sayısı; doğup, büyüdüğü Kreuzberg City' nin posta kodu numarasıdır.

Killa Hakan 2019 yılına çifte silahla havaya ateş açarak girince eleştirilerin odağında yer almıştı.

EZHEL KİMDİR?

Sahne adıyla Ezhel (Ais Ezhel) olarak bilinen Ömer Sercan İpekcioğlu 1 Temmuz 1990 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İlk albümünü 2017 yılının mayıs ayında çıkartan Ais Ezhel, yaptığı müziğin türünü “Anatolian Urban Core/Hip-Hop/Reggae-Dub/Trap” olarak tanımlıyor. Ankara’da yaşadığı mahalle kültürünü şarkılarında yansıtan Ezhel, kısa süre içerisinde milyonlar tarafından dinlenmeye başlandı. Geleneksel kültürle evrensel bir kalite yakalayan Ezhel, küçük yaştan itibaren rap müzikle ilgilenmeye başladı. Rap'in yanında Reggae tarzı müzik yapmaktadır.

Ayrıca gitar, piyano, ney, def ve darbuka gibi müzik aletleri çalmaktadır. Rap hayatına solo olarak başlayan Ezhel, 2008 yılında Keişan ile birlikte yaptığı seri ile adını duyurdu. 2011 yılında Kamufle, Red, Anıl Piyancı, Keişan, Grogi, İndigo, Nomad ile birlikte yaptığı Sekiz adlı şarkısıyla daha geniş kitlelere ulaşmıştır.

Türkçe rapin önemli isimleriyle çalıştıktan sonra 2011 yılında Funk'd up, Dj Suppa ve Aga B ile VooDoo Records'u kurdu.Hiphoplife tarafından desteklenen Freestyle King 2 yarışmasında 16 yarışmacı arasında 1. olmuştur. Son olarak yine Hiphoplife tarafından desteklenen Organize Oluyoruz vol. 2 albümüne “Yaprak Düşerse” şarkısı ile katkıda bulunmuştur.

BEN FERO KİMDİR?

Ben Fero yani gerçek ismi ile Ferhat Yılmaz 1991 yılında Almanya’nın Bonn kentinde dünyaya geldi. Kariyerinin ilk aşamalarında özel sektörde satış elemanı olarak iş yaşamını devam ettiren Ben Fero; rap müzik dünyasına kısa sürede popülerliğe ulaştı.

Rapçi Ben Fero’nun babası Trabzonlu annesi ise Sivaslıdır.

“Mahallemiz Esmer”, “Kimlerdensin”, “3-2-1”, “Babafingo”, “Demet Akalın ve Biladerim İçin” gibi önemli parçaları seslendiren Ben Fero, bazı kliplerinde 26 milyonu aşan izlenme rakamlarına ulaştı.

Yine kendisi gibi rap müziğin önemli isimleri arasında gösterilen Ezhel’e olan yakınlığı ile biliniyor.

Sanatçının Orman Kanunları albümünde yer alan parçalar ise şöyle; 3 2 1, Diskotek, Mahallemiz Esmer, Babafingo, Yaylan, Kimlerdensin, Buldum, Demet Akalın, Motivasyon, Biladerim İçin.

Gerçek adı Bilgin Özçalkan olan Ceza (Keskinkılıç) 1977'de İstanbul'da doğdu. Rap müziğe olan ilgisi ilkokul yıllarında sıra arkadaşından ödünç aldığı kasetlerle basladı. Ceza takma adını atışmalarda rakiplerin ve seyircilerin cezamız geldi demelerinden ötürü bu ismi almıştır. Public Enemy grubundan çok etkilendiğini söyleyen Ceza , sert sözlerin raple dışarıya nasıl vurulduğunu görüp kendine takma isim olarak Fatalrhymer da ekleyip Ceza a.k.a Fatalrhymer oldu. Bu arada eğitimini tamamlayıp iş hayatına atıldı. Bir elektrik teknisyeni olarak bir yandan iş hayatına devam eden Ceza bir yandan da rap hayatına hız verdi.

Hem işin hem rapin bir arada gitmediğini gören Ceza teknisyenlikten istifa etti ve kendini tamamen rap müziğe adadı. Kendisi gibi rap sanatçısı olan Roka ile evlidir.







