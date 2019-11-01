Rap müziğin yeni sesi: E.C.E

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Türk müzik sektörünü kasıp kavuran Rap, Hip-Hop furyasında yeni bir isim daha katıldı.

Genç müzisyen E.C.E sahne adını kullanan Ece Kayahan, sesiyle yaptığı renklendirmeler ve modern ezgilere yer verdiği ilk single'ı Aniden ile karşımıza çıktı.

Basemode Records tarafından piyasaya sürülen Aniden, bugün müzik platformlarında müzikseverlerle buluştu.

Sözlerinin E.C.E'ye, müziğinin ise Aspova'ya ait olduğu Aniden, rapin yanı sıra RnB ezgileriyle de dinleyenleri yerinde durduramıyor.

Şarkıyı, içindeki “inanır ve çalışırsam her şeyi yapabilirim” ilkesinden çıkarak yaptığını söyleyen E.C.E. “Aniden” kendime verdiğim başarı sözümdür” diyor.

Rap müziğin özgür, samimi ve gerçek yüzünden beslendiğini belirten E.C.E’nin “Aniden” şarkısının LOBO Kreatif yapımcılığında çekilen klibin yönetmen koltuğunda ise Berke Akın yer alıyor.