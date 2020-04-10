Kültür & Sanat Rapçi Chynna Rogers 25 yaşında hayatını kaybetti

Rapçi Chynna Rogers 25 yaşında hayatını kaybetti

Kültür & Sanat

Rapçi Chynna Rogers 25 yaşında hayatını kaybetti

Amerikalı rap şarkıcısı Chynna Rogers 25 yaşında hayata veda etti. Bir dönem uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele eden şarkıcının ölüm nedeni aşırı dozda uyuşturucu alımı olarak belirtildi.

10 Nisan 2020, Cuma 11:05 Son Güncelleme:
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Amerikalı rap’çi Chynna Rogers 25 yaşında hayatını kaybetti. Rogers’in ailesi, “Chynna çok sevildi ve çok özlenecek” diyerek ünlü şarkıcının ölüm haberini doğruladı. Rogers’in ölüm nedeni aşırı doz uyuşturucu kullanımı olarak belirtildi. Rogers, kariyerine henüz 14 yaşındayken model olarak başlamıştı. Daha sonra prodüktör A$AP Yams le çalışarak rap müzik dünyasına girmişti.

Bir yıl sonra annesini kaybetmişti

2018 yılında verdiği bir röportajda Rogers, rehabilitasyona girerek uyuşturucu bağımlılığının üstesinden geldiğinden söz etmişti. Şarkıcı, rehabilitasyondan bir yıl sonra da annesini kaybettiğini belirtmişti. Rogers, 2015’te ‘I'm Not Here. This Isn't Happening’ albümünü, 2016’da da ‘music 2 die 2’ albümünü çıkarmıştı. Rogers ayrıca Selfie ve Glen Coco adlı şarkılarıyla da tanınıyordu.  

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