Rap’çi Eypio: Bana saldırmak biraz sıkar

Rap’çi Eypio, esnaflığa soyundu. Önceki gün Maltepe’de Ayumi Sushi adında bir lokanta açan şarkıcıyı 2 parçada düet yapmaya hazırlandığı Kosovalı Genta Ismajili ve Birol Namoğlu yalnız bırakmadı. Eypio muhabirlerin “Rap ve pop savaşlarında size de diss atan (rap müzikte sözlü saldırı) oldu mu?” sorusuna şöyle cevap verdi:

“Bana diss atmak biraz sıkar!”

227 milyon 500 bin kez tıklandı

‘Çukur’un efsane şarkısı ‘Gömün Beni Çukura’nın yaratıcısı Eypio'nun şarkısı ‘Günah Benim Suç Benim’ Youtube’da 227 milyon 500 bin kez tıklanmıştı. Aslında 15 yıldır rap yapan "Eypio" adı bu şarkıdan sonra meşhur oldu. Asıl adı: Abdurrahim Akça.





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