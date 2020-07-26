Rapçi Logic müziği bırakıp Twitch ile anlaştı

Logic, 2017 yılında çıkardığı “1-800-273-8255” isimli albümü ile ismini duyurmuştu. Sanatçı, 16 Temmuz’da yeni doğan oğluna ‘çok iyi bir baba’ olabilmek için 16 Temmuz’da rap müziği bıraktığını açıkladı.

Sanatçının açıklamasından kısa bir süre sonra ise Twitch tarafından yapılan duyuruda, Logic’in platformun ilk resmi müzik ortağı olacağı belirtildi. Açıklamada, Logic, Twitch kanalında stüdyo çalışmaları, özel konuklar ve bilgisayar oyunları karışımından oluşan haftalık içeriklere yer verileceği duyuruldu.

Logic’in The Verge’e verdiği röportajda, bilgisayar oyunlarını çok sevdiğini ve milyonlarca hayranı olduğu için kendisini şanslı hissetiğini söyleyerek, Twitch ile yaptığı ortaklığın çok iyi olduğunu söyledi. Platform ile yapılan anlaşmanın miktarı konusunda bilgi vermekten kaçınan Logic, sadece ‘6 sıfırlı’ olduğunu açıkladı.