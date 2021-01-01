Kültür & Sanat Rapçi MF Doom, 49 yaşında hayatını kaybetti

Rapçi MF Doom, 49 yaşında hayatını kaybetti

Kültür & Sanat

Rapçi MF Doom, 49 yaşında hayatını kaybetti

ABD'de rap müziğin en iyi söz yazarlarından biri kabul edilen MF Doom, 49 yaşında hayatını kaybetti.

01 Ocak 2021, Cuma 10:46 Son Güncelleme:
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MF Doom'un eşi Jasmine, Instagram hesabından yaptığı şu açıklamayla rapçinin hayatını kaybettiğini duyurdu:

"İsteyebileceğim en iyi eş, baba, öğretmen, öğrenci, iş ortağı, sevgili ve arkadaştı. Bana, çocuklarımız ve ailemize gösterdiğin ve öğrettiğin her şey için teşekkür ederim. Bana insanları nasıl affedebileceğimi ve onlara nasıl yeni bir şans verebileceğimi gösterdiğin için teşekkürler. Sevmekten ve olabileceğim en iyi insandan korkmamayı öğrettiğin için teşekkürler. Sen olmadan dünyam asla aynı olmayacak. Malaichi ve senin bana neler ifade ettiğini kelimeler anlatamaz. İkinizi de çok seviyoruz. Tanrı seni, ailemizi ve gezegenimizi kutsamaya devam etsin"

Jasmine, gerçek ismi Daniel Dumile olan MF Doom'un 31 Ekim'de öldüğünü duyurdu. Ölüm sebebiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

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Londra'da doğan ancak küçük yaşta New York'a taşınan Dumile, Marvel karakteri Dr.Doom'dan esinlenilen metal maskesiyle ilerleyen zamanlarda rap müziğin en çok konuşulan ve en gizemli figürlerinden bir haline geldi.

Doomsday, All Caps ve Rapp Snitch Knishes gibi birçok eser imza atan MF Doom, Danger Mouse ve Wu-Tang Olan gibi birçok dev isimle beraber çalıştı.


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