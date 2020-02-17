Rönesans sanatçısı Raphael'in 12 duvar halısı ölümünün 500. yıldönümü nedeniyle Sistine Şapeli'nin alt duvarlarına asıldı. Raphael'in tasarımı olan goblen halılar çağdaşı Michelangelo'nun Sistine Şapeli'nde bulunan tavan freskleri ve Son Yargı resminin bulunduğu duvarın alt kısmına asıldı.

Vatikan Müzeleri direktörü Barbara Jatta, Reuters'e verdiği demeçte, “Bu alan için tasarlandılar ve onu anmanın en iyi yolu olduğunu düşündük” dedi.

Raphael'in eskizlerinden Pieter van Aelst'in ünlü stüdyosu tarafından Brüksel'de dokunan halılar, havarilerin elçilerinin sahneleri tasvir ediyor.

İpek, yün, altın ve gümüş ipliklerle yapılan 12 duvar halısının tamamı, Vatikan Müzesi koruma uzmanları tarafından 10 yılda titizlikle restore edildi.

Sistine Şapeli'nde duran Jatta, “Burası sadece görsel sanatlar için değil, inancımız için de evrensel öneme sahip. Bu yüzden bu güzelliği sadece bir hafta bile olsa insanlarla paylaşmak istiyoruz” dedi.