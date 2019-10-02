Rapor yayımladı: Kendimizi sağlıklı sanıyoruz

Philips Türkiye’nin IPSOS işbirliği ile ikincisini gerçekleştirdiği ‘Türkiye Sağlık Trendleri Araştırması’na göre kamuoyunun yüzde 89’u yani her 10 kişiden 9’u sağlık durumundan memnun olduğunu söylüyor. Ancak Türkiye’de her 3 yetişkinden biri fazla kilolu. 20 milyon kişi tansiyon sorunu yaşarken, 11 milyon kişi de diyabet hastası...

KALİTELİ YAŞAM İÇİN

2016 yılında gerçekleşen araştırmada sağlık durumunun hayat kalitesini olumlu etkilediğini düşünenlerin oranı yüzde 72’yken; 2019’daki araştırmada bu oran yüzde 84’e yükseldi. Ancak araştırmaya katılan fikir önderleri, kamuoyunun yansıttığının aksine aslında sağlıklı bir toplum olmadığımız görüşünü savunuyor.

Araştırmanın sonuçları (soldan sağa) Philips Kişisel Sağlık Türkiye Genel Müdürü Milena Elmasoğlu, Philips Türkiye CEO’su Haluk Karabatak ev sahipliğinde, Dr. Fatoş Karahasan, Prof. Dr. Murat Aksoy ve IPSOS Sosyal Araştırmalar Bölümü Proje Direktörü Sema Pak Karaca’nın görüşleriyle açıklandı.

OBEZİTE ARTIYOR

Kamuoyunun yüzde 83’ü mevcut kilosundan memnun olduğunu belirtirken; fikir önderleri obezitenin hızla arttığı ve halk olarak spor yapmayıp, aynı zamanda çok hareketsiz yaşadığımızı belirtiyor. Hareketsiz yaşam tarzı, kötü beslenme alışkanlıkları ile birleştiğinde sağlık sorunları özellikle de obezite gibi hastalıklar artıyor.

ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI ŞÖYLE;

120 bin- Kalp ve damar hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı

300 bin-Her yıl kalp krizi geçiren kişi sayısı

3.3 milyon- Türkiye'de solunum sıkıntısı yaşayan kişi sayısı.

Yüzde 42- Bir yıl içerisinde hiç diş doktoruna gitmeyenler

Yüzde 59- Bakımsız olduklarında kendini sağlıksız hissedenler

Yüzde 57- Her gün taze meyve/sebze tüketenler

Yüzde 70- Sağlıklı yaşam için ev yemeği yemeyi tercih edenler

Yüzde 89- Sağlık durumundan memnun olanlar



