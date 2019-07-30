Rasim Ozan Kütahyalı kendini böyle savundu: Ekran kazası

İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nin hakkında yakalama kararı verdiği Rasim Ozan Kütahyalı'nın, 19 Temmuz'da yakalanarak İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesine ifadesi alınmak üzere getirildiği öğrenildi.

Mahkemede savunma yapan Kütahyalı, "Programda bana bir şaka yapılmıştı. Ahmet Çakar 'Ben bir çıkayım Rasim'i kusturayım.' dedi. Ben de o sırada dışarıdaydım. Etrafıma bir sürü arkadaşım toplandı, o sırada Ekşi Sözlük'te böyle bir şey duymuşlar. Onu bana söylediler, sonrada ekranda söyledim. Hiçbir kastım yoktu, ondan sonra da özür diledim. Kamuoyuna çok detaylı bir özür açıklaması yaptım, bu sebeple 20 aydır ekrandan uzağım, dolayısıyla çok ciddi bir sosyal ceza yaptırımı çekmiş durumdayım, tüm gelirimi kaybettim, aile durumum zora düştü, çok üzüldüm." ifadelerini kullandı.

Boşnaklara ve Bosna Hersek'e karşı özel bir sempatisinin olduğunu anlatan Kütahyalı, "Bosna tarihini ve Aliya İzzetbegoviç'in hayatını gün gün bilen bir insanım, bu olaydan sonra kendime çok kızdığım için özellikle Boşnak vatandaşlarımızın yaşadığı Bayramyeri Mahallesi'ne gittim, orada bana hiçbir tepki olmadığını gördüm." diye konuştu.

Cinayetle suçlanması durumunda bu suçtan daha az üzüntü duyacağını kaydeden Kütahyalı, Sinan Engin, Ahmet Çakar, Ertem Şener ve Abdulkerim Durmaz'ın olaya şahit olduğunu, Engin'in mahkeme aşamasında tanık olarak dinlenilmesini talep ettiğini söyledi.

İstanbul 27. Asliye Ceza hakiminin ısrarla tanık dinlemek istemediğini öne süren Kütahyalı, savunmasında şunları kaydetti:

"Türkiye'de 'nefret suçu' sözünü popülerleştirmiş bir gazeteciyim, benim hakkımda olmadık bir yerden suçlama olduğu için çok tepkiliyim, bana her şey söylenebilir ama 'ırkçılık' suçlaması yapılamaz. Benim sözlerimde kasıt olmadığını her adaletli insan görecektir, benimki sadece bir ekran kazasıdır. Programda olan kişilerin tanık olarak dinlenilmesini talep ediyorum. Beni yargılayan mahkeme hakimi ile ilgili CHP'nin Akçakoca Belediye Başkan adayı olduğu yönünde internette çok sayıda haber vardır, bunları mahkeme hakimi tekzip etmemiştir, bu haberler halen durmaktadır. Eğer mahkeme hakiminin bana karşı siyasi bir karşıtlığı varsa bunu siyasi yollarla ifade etmelidir. Türk adalet sistemini bu amaçla vasıta olarak kullanmamalıdır. Beraatimi talep ederim. Mahkeme hakkımda mahkumiyet hükmü kurması halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmiyorum. Bu benim için onur meselesidir."

Mahkeme, savunmasının alınması nedeniyle Kütahyalı'nın serbest bırakılmasına ve yakalama emrinin geri alınmasına karar verdi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

İddianamede, Rasim Ozan Kütahyalı'nın 19 Kasım 2017'de Beyaz TV'de canlı yayımlanan "Beyaz Futbol" adlı spor programında, kendisine yapılan bir şakaya karşı cevaben sarf ettiği bir sözün, Boşnak kökenli vatandaşları aşağılama niteliğinde olduğu belirtiliyor.

Boşnak/Balkan dernek ve vakıflarının şikayette bulunduğu ve hakkında soruşturma açılan Kütahyalı'nın suçlamaları kabul etmediği kaydedilen iddianamede, tüm delillere göre Kütahyalı'nın "halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçunu işlediğinin anlaşıldığı belirtilerek, bu suçtan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianameyi kabul eden İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, ilk duruşmayı 1 Şubat 2019'da yaptı. Duruşmaya gelmeyen ve avukatı aracılığıyla Almanya'ya gittiğine yönelik mazeret dilekçesi sunan sanık Kütahyalı hakkında, "Duruşma gününün sanığa 3 ay önceden çağrı kağıdıyla bildirilmesi ve mazeretinin yerinde görülmemesi" gerekçesiyle zorla getirilme kararı çıkarıldı.

İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, daha önceki duruşmada hakkında zorla getirme kararı verdiği sanık Kütahyalı duruşmaya katılmadığı için hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.