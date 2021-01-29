Rasim Ozan Kütahyalı, 32. Gün arşivine kendisinin de soru sorduğu Orhan Pamuk röportajının arşive alınmasının ardından Pamuk’la çekindikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Pamuk, fotoğraf nedeniyle sosyal medyada eleştirildi. Kütahyalı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "19 sene önceki 32.gün videosu ortaya çıkınca, Amelie filminde çocukluk kutusunu bulan adam gibi duygulandım. Orhan Pamuk’u çok severim çünkü. O hislerle Ocak 2020’de çekildiğimiz o özel fotoğrafı da paylaştım. Fakat şu an bin pişmanım. Sosyal medya kötülük dolu, schadenfreude bu." ifadesini kullandı.









Kütahyalı'nın eleştirilen paylaşımı şöyleydi:

Açıkçası ben de militarist rejim sebebiyle TV’de yayınlanamayan bölüm bu YouTube yayınında ortaya çıkar mı diye umut ettim ama sanırım Rahmetli Birand, TV’de yayınlanan bölümleri arşive kaydediyordu. Pamuk da eyyam bir cevap vermişti :) 18 sene sonra biz bunu konuştuk Pamuk’la.









Rasim Ozan Kütahyalı'nın paylaşımının ardından sosyal medya kullanıcılarından paylaşıma ilişkin yorumlar geldi.

Sosyal medyada ne dediler?

Orhan Pamuk’un fotoğrafında şaşırdığım tek şey kapalı ortamda maskesiz oturmaları

Herkes bir şey söyledi, ben eksik kalmayayım. Her şey gibi bu fotoğrafın da sınıfsal olduğunu düşünüyorum. Kendi sınıfı dışındaki bir hayatı yazmak için aylarca asistanlarına röportajlar yaptırdı Orhan Pamuk. Nişantaşı Palas’lardan geldi. Palas, yalıya ziyarete gider bize gelmez.

Orhan Pamuk’u siz gözünüzde çok büyütmüşsünüz. Başka sebep aramaya gerek yok.

Valla insanların arkadaş seçimi hepimizi bazen sinirlendirir. Ben Orhan Pamuk’u sevdiğimden yakıştıramadım. Normal bir tepki yani. Sonuna kadar esneyemiyor insan:)





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