Rasim Öztekin, son yolculuğuna uğurlanacak

Kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, babasının 10 Mart Çarşamba günü saat 15.00'te Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği bilgisini verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılmasının beklendiği cenaze namazından önce Öztekin için Ses Tiyatrosu'nda tören düzenlenecek.

AA



