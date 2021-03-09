Magazin Rasim Öztekin, son yolculuğuna uğurlanacak

Rasim Öztekin, son yolculuğuna uğurlanacak

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Rasim Öztekin, son yolculuğuna uğurlanacak

Kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin, 10 Mart Çarşamba günü son yolculuğuna uğurlanacak.

09 Mart 2021, Salı 19:36 Son Güncelleme:
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Kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, babasının 10 Mart Çarşamba günü  saat 15.00'te Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği bilgisini verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılmasının beklendiği cenaze namazından önce Öztekin için Ses Tiyatrosu'nda tören düzenlenecek.

AA

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