Magazin Rasim Öztekin'e veda; Cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü

Rasim Öztekin'e veda; Cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü

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Rasim Öztekin'e veda; Cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü

Usta oyuncu Rasim Öztekin'in cenazesi aile yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.

10 Mart 2021, Çarşamba 10:08 Son Güncelleme:
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Ünlü sanatçı Rasim Öztekin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Öztekin'in cenazesi, yakınları tarafından Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp, Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü. Usta oyuncu bugün, Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.



DHA

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