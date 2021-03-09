Magazin Rasim Öztekin'in abisi de iki ay önce vefat etmişti

Rasim Öztekin'in abisi de iki ay önce vefat etmişti

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Rasim Öztekin'in abisi de iki ay önce vefat etmişti

Pazar günü evinde rahatsızlanıp acil hastaneye kaldırılan Rasim Öztekin dün akşam hayatını kaybetti. 62 yaşında vefat eden sanatçı, iki ay önce de abisi Zeki Bülent Özerk'in ölümüyle sarsılmıştı.

09 Mart 2021, Salı 10:08 Son Güncelleme:
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Rasim Öztekin, pazar günü öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaştıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Kalbi duran usta oyuncu, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürülmüş ve yoğun bakıma alınmıştı. Doktorlar 'durumu ciddi, hayati tehlikesi var' açıklamasını yapmıştı.

Dün akşam saatlerinde usta sanatçıdan acı haber geldi. Rasim Öztekin, 62 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun abisi de iki ay önce vefat etmişti.

'ARTIK ABİMSİZİM'

Rasim Öztekin, abisi Zeki Bülent Özerk'in vefatını, 30 Aralık 2020'de Instagram hesabından şu sözlerle duyurmuştu:

"Sevgili abimi sonsuza uğurladık. Artık abimsizim. Nurlar içinde yatsın."


https://www.instagram.com/p/CJbG14hpHbG/
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