Magazin Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı'dan duygusal paylaşım

Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı'dan duygusal paylaşım

Magazin

Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı'dan duygusal paylaşım

Tiyatro sanatçısı Rasim Öztekin geçtiğimiz mart ayında hayatını kaybetmişti. Usta ismin vefatından 7 ay sonra eşi Esra Kazancıbaşı ile birlikte sahibi oldukları Alman Kurdu cinsi köpekleri Diego da hayata gözlerini yumdu.

14 Ekim 2021, Perşembe 14:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Esra Kazancıbaşı, Diego'nun ölümünün ardından duygusal bir yazı kaleme aldı:

"Oğlum Diego bugün melek oldu. Gökyüzüne babasının yanına onu uğurlarken ellerini tuttum, kokladım ve kulağına sevgimi fısıldadım. Önce sevdiğim adam... Sonra da oğlum, Diego'm... İçim titreyerek sevdiklerim, gözümün içi gibi baktıklarım... Hayatta beni karşılıksız ve en içten sevenlerim... Ardarda göçüp gittiler bu dünyadan. Sevdiğim adam ile 20 yıl, oğlumuz Diego ile yaklaşık 14 yıl.... Böylelikle hayatımın en güzel yılları, aşk, sevgi ve huzur dolu yaşanan bir masalsı bir dönem sona erdi. Masal bitti. Şimdi özlemlerle yaşama, acılarla büyüme dönemi.

Vedalar çok zor oluyor. Diego, babasıyla vedalaştığımız ilk günden bu ana kadar hep yanımdaydı. Bana sevgiyle bakan zeytin gözleriyle acıyan kalbime ilaç oldu, yanımdan bir an bile ayrılmadı. Ben de babasının yokluğunu ona hissettirmemek için elimden geleni yaptım.

Canım oğlum, Diego'm; yaklaşık 14 yıl boyunca ailemize yaşattığın içten sevgi, dostluk için ve bana bir köpeğin annesi olma duygusunu tattırdığın için sana çok teşekkür ederim. Köpek korkusu olan nice arkadaş ve akraba, bir köpeğe yaklaşmayı, bir köpeği sevmeyi seninle öğrenip fobilerini yendiler.

Bu kadar zeki, iyi huylu, çoğu kişinin 'Diegonun içine insan mı kaçmış ne?' dedirtecek kadar düşünceli davranışlara sahip bir köpeğe anne olduğum için binlerce kez şükürler olsun."

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
14 Ekim 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Canınız çok mu sıkılıyor acaba?
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Festivaller kenti
Mehmet Coşkundeniz
Bekir Saçar
Türkiye’nin son kral ve kraliçeleri
Bekir Saçar
Uğur Alkapar
Skandallar festivali
Uğur Alkapar
Öner Döşer
Sorumluluk alma zamanı
Öner Döşer
Hande Kazanova
11 Ekim haftası burçlar
Hande Kazanova
Suna Akyıldız
Fuar müthiş ulaşım kötü
Suna Akyıldız
Yasemin Candemir
Genç görünmenin sırrı “Gözünüzde” saklı!
Yasemin Candemir
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Yeni nesil prensesler cesaretin ve iyiliğin peşinde
Funda Duru
Gökçen Erdoğan
Karanlıkta sevişmek!
Gökçen Erdoğan
Elif Demirtaş Bilir
Yargı dizisinde İnci’nin sevgilisiyle ilgili müthiş bir ipucu yakaladık
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Aleyna Tilki Türkiye'ye tatile geldi