Rasim Öztekin’in 'Seksenler' grubuna attığı son mesaj

Yapımcı ve yönetmen Birol Güven, yakın arkadaşı Rasim Öztekin'in 'Seksenler' grubuna attığı son sesli mesajı, "Ancak Ölünce Usta Olunur" notuyla Instagram hesabından paylaştı. Rasim Öztekin, ekibe gönderdiği sesli mesajında, "24 Ocak 2012'de başlamışız. Çok acayip bir iş yapıyoruz. 61 yaşımın dokuz yılını burada geçirmişim. İşin başından beri bir aile olduk. Aile vasfımızı hiç kaybetmedik. Gidenleriyle kalanlarıyla ailemiz devam ediyor. Sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum. Kendimi usta olarak görmüyorum, çünkü öğrenme devam ediyor. Öldüğün zaman usta olursun çünkü o zaman öğrenme bitiyor" ifadelerini kullanıyor.

BEGÜM ÖNER'DEN ÖRNEK VERDİ

'Seksenler'de rol alan Begüm Öner'den örnek veren sanatçı, "Çocukken girenler büyüdü, oyuncu oldular. Mesela Begüm ilk geldiğinde yürümeyi bilmiyordu. Yavaş yavaş burada yürüdü, sonra okula gönderdik. Ceyhun'la evlendiler ve oyuncu aile oldular" şeklinde konuşuyor.

Arkadaşına veda eden Birol Güven, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Rasim Öztekin sadece ölünce değil, yaşarken de arkasından iyi konuşulan çok özel bir insandı. Ülkemizin ortak bir değeriydi. Benim için de ailecek çok yakın görüştüğüm, çocuklarımın elinde büyüdüğü bir dosttu. İyi günde kötü günde hep yanımdaydı. Onunla çok özel projelerimiz vardı. Projelerimiz ne bir dizi, ne de bir filmdi. Projemiz çalışmamaktı. Bundan sonra çalışmayıp, gezecektik. Gidilecek bir restoran listesi vardı elimizde. Hiçbirini gerçekleştiremedik. Mekanı cennet olsun.





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"ONU ÇOK SEVİYORDUK"

Öztekin ile aynı dizide rol alan Hacı Ali Konuk ve Deniz Oral, "Bizim ağabeyimizdi. Kalpte sorunu vardı ama çok umutluyduk. Durumu iyiydi ama iki kere de kalbi durmuş geldiğinde. Allah rahmet eylesin. Sözün bittiği yer aslında. Çok keyifli günlerimiz geçti sette. 'Baba' diyorduk. 10 yılımız geçti beraber. Bir ustamızı kaybettik. Herkesin başı sağ olsun. Setteyken hiç bir şeyi yoktu. Yaşamı, gezmeyi çok seviyordu. Onu çok seviyorduk, sevmeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'Seksenler' dizisinde oynayan Begüm Öner ile eşi Ceyhun Fersoy da kötü haberi alır almaz hastaneye koştu. Ünlü oyununun vefat ettiğini öğrenen ikili, büyük üzüntü yaşadı. Gözyaşlarına boğulan ünlü çifti çevredekiler sakinleştirdi.

Rasim Öztekin'in uzun süredir birlikte çalıştığı Birol Güven, acı haber sonrası twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

Rasim Öztekin kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce bana aşağıdaki mesajı ve şiiri göndermişti. Mekanın cennet olsun.

TRT'nin sevilen dizisinde başrol oynayan usta sanatçının mesajı şöyle:

Günaydın patron. Umarım iyisindir. Pazar günü için güzel bir şiir gönderiyorum biraz nostalji. 'Seksenler'de de kullanılabilir.