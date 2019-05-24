Raşit Bağzıbağlı ile 3 doğru 3 yanlış

DOĞRU

-﻿﻿﻿﻿Sosyete koleksiyonumun pahalı olduğundan söz ediyormuş, doğrudur. 20 parçanın toplam değeri 400 bin TL.

'DEREN O ELBİSEYİ BİR GÜN NİŞANLANIRSA GİYECEK'

-Deren’e koleksiyondan bir hediye verdiğim doğru. Pembe elbiseyi seçti. Bir gün nişanlanırsa giyecekmiş. O güne kadar da saklayacak.

-Cambridge Düşesi Kate Middleton’a bir elbise tasarladığım doğru. Renkli ve çiçek desenli bir elbise yaptım. Kendisine en yakın zamanda göndereceğiz. Türk tasarımcıları sevdiğini biliyorum.

YANLIŞ

-Deren Talu’yu bir yerlerden ‘torpilli’ diye seçtiğim iddiası varmış. Deren’i ben seçtim. Çünkü hayranı olduğum Kendall Jenner’a benziyor. Yaşları, tarzları, vücut ölçüleri bile aynı. Ona ‘Kendall’ diyorum.

'GÖNDERDİĞİM ELBİSE JENNIFER'IN KAÇLARINDAN GEÇMEMİŞ'

-Jennifer Lopez’e elbise yollamıştım. Ama beğenmeyip giymediği doğru değil. Tam tersine bayılmış. Ama elbise kalçalarından geçmemiş. Yine bir parça göndereceğim.

-Amine Gülşe’nin gelinliğini ben hazırlamıyorum. Sanırım hazır almış. Geçen yaz sözkonusu olmuştu. Ancak sonradan aramızda kopukluk oldu, iletişime geçemedik.

* Öte yandan Raşit Bağzıbağlı “Kilyos’taki moda çekimi 12 saat sürdü. Deren o soğukta hiç sesini çıkarmadı” dedi.

POSTA/Müge Dağıstanlı