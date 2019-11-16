Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, 11 Ekim'de Rasulayn bölgesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu bir askerin yaralandığı ve sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün şehit olduğu kaydedildi.

Başsağlığı mesajı

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Acı haber, memleketine ulaştı

GATA’da şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu’nun (24) acı haberi, ailesinin yaşadığı Adana'nın Yumurtalık ilçesinin Narlıören Mahallesi’ne ulaştı.

Şehit askerin cenanezi defnedilmek üzere memleteki Adana’nın Yumurtalık ilçesine gönderildi. Şehit Bekir Can Hereklioğlu, bugün ikindi namazında düzenlecek törenle Yumurtalık ilçesinin Narlıören Mahallesi’nde toprağa verilecek.



