PlayStation 5 için geliştirilen özel oyunlardan birisi olan Ratchet & Clank serisi ilk bakıldığında diğerleri kadar ciddiye alınmayan ve çocuk oyunu damgası yiyen bir yapım olarak görülüyor. İşin aslı aslı tam olarak öyle değil. Aile ortamında oynanmaya çok uygun bir oyun, fakat bizim gibi hardcore oyuncularında küçük görmemesi gereken bir yapım olduğunu baştan söylemeliyim.

Ratchet & Clank: Ayrı Dünyalar, 2013 yapımı Into the Nexus’un devamı niteliğinde. Ayrılmaz ikili geçmişten beri düşmanları olan Doktor Nefarious’un planlarını engellemeye çalışıyor. Nefarious’un ordusu ile savaşmaya çalışırken ekibe bize yardım etmek için bazı yeni kişiler de katılıyor.

Yeni oyun bize Rivet adında bir karakteri tanıtıyor ve oyun içinde onunla oynama imkanı da buluyoruz. İmparator Nefarious tarafından yönetilen bir gezegenden gelen dişi Lombax Rivet, aynı Ratchet gibi kontrol ediliyor.

Güçlendirdiğiniz silahları iki karakterde de kullanabilirsiniz. Oyun tarzları farklı ama aynı oyun şemasını kullanıyorlar, bu sayede karakterler arasında zorlanmadan oyuna devam edebiliyorsunuz.

Oyun içerisinde gezinirken kullanılan mekanikler önceki oyunlarla hemen hemen benzer nitelikte. Tehlikeli yerlerden zıplayarak geçebilir, havada asılı kalarak engelleri aşabilirsiniz. Burada yeni gelen bir özellik ise Yarık Kancası, bunu kullanarak boyutsal boşluklar arasında geçiş yapabilirsiniz. Sadece aşılmaz uçurumları geçmenize kolaylık sağlamıyor, aynı zamanda savaş sırasında da size büyük avantaj sağlıyor. Oyunun adı da üzerinde zaten! O nedenle bu tür özellikler de oyunda çok hoş duruyor.

Atlama ve zıplamaları tamamlayan diğer şey ise silahlarınız. Cephaneliğinizin içinde makineliler, pompalı tüfekler ve keskin nişancı tüfeği bulunuyor. Oyun içerisinde toplam da 20 adet silah bulunuyor. 20 sayısı size az gibi gelebilir ama silahların özellikleri göz önüne alındığında hepsinin keyfi çok ayrı oluyor.

Nadiranyum adı verilen kaynağı toplayarak ekstra cephane, artırılmış patlama gibi silah geliştirmelerini açabilirsiniz. Nadiranyum’u haritayı gezerken ya da boss savaşlarını kazandıkça elde edebilirsiniz. Oyun içerisinde kaynak bulmakta çok zorlanmadığımı belirteyim.

Düşmanlar üzerinize sürüsüyle geldiğinden hareket alanınız zaman zaman daralabiliyor. Bomba atmak ya da Yarık Kancasını kullanmak size zaman kazandırabiliyor ama bazı özel silahları da kullanarak düşmanlardan kolayca kurtulabiliyorsunuz. Benim en çok sevdiklerimden birisi ise Kıyamet Eldiveni. Bunu attığınızda içinden çıkan robotlar düşmana saldırarak işinizi kolaylaştırıyor. Özellikle üst üste birkaç tane attığınızda ortalık savaş alanına dönüyor.

Silahlardan, mekaniklerden ve hikayeden bahsettik şimdiyse oyunun PlayStation 5 üzerinde nasıl çalıştığına değinelim. Oyun PS5’e özel olarak çıkarıldı çünkü tam performansını ancak bu konsol üzerinde verebilirdi. Maalesef PS4 bu oyunu tam potansiyelinde çalıştıramazdı. 4K 30 FPS modunda bile PS5 beni hiç şaşırtmadan oyunu akıcı şekilde oynatmayı başardı. İçindeki SSD sayesinde bekleme süreleri sadece göz açıp kapamak kadar sürüyor. Oyun içinde seçebileceğiniz 3 farklı grafik modu bulunuyor. Ayrıntılı, Performans, Performans-ışın izleme olarak 3 gruba ayrılmış.

Oyunu ayrıntılı mod içerisinde 4K 30 FPS; performans modunda 60 FPS stabil; performans- ışın izlemeyle de 60 FPS değerinde oynayabilirsiniz. Fakat daha yüksek görsel efekt verdiği için çözünürlük burada biraz daha düşebilir.

Ve tabii ki DualSense desteği. Bu özelliğin bütün oyunlara gelmesi lazım çünkü deneyimi farklı bir boyuta taşıyor. Ratchet ve Clank de bu özelliği yeni jenerasyonda bize gösteren isimlerden oldu. DualSense, oyun içerisinde arazi veya değişen şeyler arasındaki farkı, size haptic geri bildirim kullanarak hissettiriyor. Özellikle bir yere çarptığınızda ya da darbe aldığınızda ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Aynı zamanda tetik tuşlarındaki haptic’leri kullanarak 2 farklı modu tek tuşta kullanabiliyorsunuz. Çok bastığınızda farklı yarım bastığınızda ise farklı ateş edebilirsiniz.

Sonuca bağlayacak olursam

Ratchet & Clank: Ayrı Dünyalar son zamanlarda çıkmış en eğlenceli oyunlardan birisi olabilir. Hem kendiniz oynayabilir hem de çocuğunuza alabilirsiniz. Aksiyon, eğlence ve tüm bunların biraz mizah ile harmanlanıp biz oyunculara verilmesi bence çok güzel olmuş. Ayrıca, Türkçe dil desteği ile beraber gelmesi de en güzel yanlarından biri.