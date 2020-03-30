Ray Sigorta’dan sağlık çalışanlarına indirimli kasko

İş yapış şekillerinin ve müşterilerin satın alma davranışlarının hayatımıza giren tehlikeyle baştan şekillendiği günlerde; ekonomik hayatta devamlılığı sağlamak ve virüsle mücadele etmek için kurumsal rutinlerin değişmesi; yeni çözümlerin ortaya konulması gerekiyor. Başta sağlık çalışanları olmak üzere salgından etkilenen iş kollarına sağlanabilecek her desteğin; salgınla mücadele aşamasında kritik bir role sahip olduğu dönemde sosyal sorumluluğun farkında olarak harekete geçen şirketlerden biri de Ray Sigorta. Şirket, sağlık çalışanlarını ve acentelerini desteklemek için düğmeye bastı.

Acentelerin komisyonlarını artırdı

Hem sağlık çalışanları hem de acenteleri bu zor günlerde yalnız bırakmayacağını açıklayan Ray Sigorta; sağlık çalışanlarına özel olarak kasko ve konut sigortası ürünlerinde yüzde 15 indirim uygulamaya alırken, acentelerin kazançlarına destek sağlamak adına ise onların başlıca gelir kalemi olan trafik ve kasko sigortalarında komisyon oranlarını artırdı. Sigortacılığın temelinde sigortacının toplumla arasındaki güven ilişkisinin yer aldığını hatırlatan Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan; “Ekonomik yaşamın devamlılığını garanti eden sigorta şirketleri olarak toplumsal zorlukların yaşandığı dönemlerde; oluşturduğumuz değeri müşterilerimiz ve acentelerimiz gibi paydaşlarımızla paylaşmanın doğru adım olduğunu inanıyoruz” diye konuştu.







