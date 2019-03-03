Raylarda kulaklıkla müzik dinlerken tren çarptı

Diyarbakır'ın yolcu treni, kulağında kulaklıkla müzik dinleyerek rayların üzerinde oturan 16 yaşındaki Mücahit K.'ye çarptı. Yaralanan Mücahit K. hastanede tedaviye alındı

03 Mart 2019, Pazar 13:55 Son Güncelleme:
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Raylarda kulaklıkla müzik dinlerken tren çarptı

Kaza, saat 11.00 sıralarında merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara seferini yapan Güney Ekspresi, rayların üzerine oturup, kulağında kulaklık, müzik dinleyen Mücahit K.'ye çarptı. Raylardan kenara savrulan Mücahit K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Mücahit K., Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mücahit K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

'KULAĞINDA KULAKLIK VARDI'

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, makinistin ve görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Kazaya şahit olan arkadaşları, Mücahit K.'nin kulağında kulaklık olduğu için gelen treni fark etmediğini söyledi.

Makinistin ifadesinin ardından tren, yolcularıyla birlikte yoluna devam etti.

DHA

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