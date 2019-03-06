Rayları çalarken suçüstü yakalandılar!
Malatya'da demir yolundaki rayları çalmaya çalışan 3 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı
Malatya'da jandarma, demir yolu raylarının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgeye giden jandarma, demir yolu çevresinde araştırma yaparken 3 şüpheliyi rayları kestikleri sırada suçüstü yakaladı.
Yapılan incelemede hatlardan 15 metre ray çalındığı tespit edildi.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
AA-DHA